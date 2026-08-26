Catalunya marca distàncies amb la nova normativa de trànsit: les motos no podran circular pel voral
- El Servei Català de Trànsit rebutja permetre que les motocicletes utilitzin el voral en cas de congestió
- Els guants i el calçat tancat seran obligatoris a partir de l'1 d’octubre de 2026; el casc homologat, des del 2027
La nova actualització del Reglament General de Circulació entrarà en vigor l'1 d'octubre de 2026, però Catalunya aplicarà una de les mesures de manera diferent. La DGT permetrà que les motocicletes circulin excepcionalment pel voral dret en cas de congestió, amb un límit de 30 km/h, en columna d'una i amb prèvia senyalització.
A Catalunya, però, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha decidit no autoritzar la circulació de motocicletes pel voral per raons de seguretat. El director del SCT, Ramon Lamiel, defensa, a més a més, que el voral és una infraestructura de seguretat que també s'utilitza per gestionar accidents i assegura que l'objectiu és garantir la màxima seguretat en la circulació de les motos.
Què entra en vigor el 2026?
A partir de l'1 d'octubre de 2026, els motoristes i passatgers de motocicletes i ciclomotors hauran de complir noves obligacions:
- Calçat tancat en qualsevol tipus de via.
- Guants de protecció en vies interurbanes.
- Armilla reflectora obligatòria per als riders professionals que treballin amb motocicleta i guardada per casos d'accident o avaria per la resta de conductors.
No complir alguna d'aquestes obligacions serà una infracció greu sancionada amb 200 euros. Així, les xancletes i les sandàlies deixaran de ser una opció legal per circular amb moto, també dins de les ciutats.
I què passa el 2027?
L'obligació relativa al casc homologat no entrarà en vigor aquest octubre. Els motoristes disposaran d'un any més per adaptar-se i, a partir de l'1 d’octubre de 2027, el casc haurà d'estar homologat i no serà suficient que disposi únicament d’un certificat de qualitat.
Pel que fa als guants homologats, l'exigència específica quedarà pendent de l'ordre ministerial que n'estableixi les característiques tècniques.
La reforma busca reforçar la protecció dels usuaris vulnerables de la via, especialment els motoristes, en un context en què, segons el SCT, prop de 50 motoristes moren cada any a les carreteres catalanes i més de 300 queden ferits greus.