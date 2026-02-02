Sinistralitat estabilitzada a Barcelona, amb un punt d'alerta en les motocicletes
- El balanç municipal confirma 11 morts, la mateixa xifra que el 2024
- Dos accidents greus aquest cap de setmana a la Noguera i l’Alt Empordà
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el balanç d'accidents de trànsit el 2025. Han mort 11 persones en sinistres viaris i s'han registrat 8.566 ferits. Les xifres s'han mantingut estables respecte del 2024, amb dades similars: mateix nombre de víctimes i un 0,99% ferits més.
Preocupa però l’augment dels ferits greus entre els motoristes. Del total de conductors ferits de gravetat, el 78% circulaven amb motocicleta, fet que converteix aquest col·lectiu en el més vulnerable i l’únic que incrementa les víctimes greus.
En canvi, baixen els ferits greus entre vianants, ciclistes i usuaris de Vehicles de Mobilitat Personal.
La primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, ha qualificat la situació"d’escenari de contenció” i ha destacat la reducció d’accidents greus en els col·lectius més vulnerables. El tinent d’alcalde de Seguretat, Albert Batlle, alerta que el 2026 “no ha començat bé”, amb dues víctimes mortals al gener.
La manca d'atenció al volant, principal causa
La manca d’atenció mentre es condueix continua sent la principal causa directa dels accidents de trànsit a la ciutat. També augmenten els sinistres provocats per girs indeguts i canvis de carril sense precaució. En canvi, els casos relacionats amb el consum de drogues o medicaments han caigut de manera notable, mentre que les alcoholèmies es mantenen estables.
Pel que fa als Vehicles de Mobilitat Personal, la prohibició de circular per la vorera, en vigor des de fa un any, ha contribuït a reduir un 8% la seva implicació en accidents. Tot i això, durant el 2025 s’han interposat més de 10.000 denúncies per no portar casc.
Les principals dades de la sinistralitat viària a Barcelona el 2025
• Víctimes mortals: 11 (mateixa xifra que el 2024)
• Ferits totals: 8.566 (+0,99%): Lleus: 8.320 | Greus: 246
• Col·lectius vulnerables: 78% dels conductors ferits greus anaven en motocicleta | Descens de ferits greus entre vianants, ciclistes i VMP.
• Causes principals: Manca d’atenció al volant, primera causa directa | Augment dels girs indeguts i canvis de carril | Fort descens dels casos vinculats a drogues o medicaments.
• VMP: Reducció del 8% dels accidents | Més de 10.000 denúncies per circular sense casc.
Dos accidents greus aquest cap de setmana
La sinistralitat viària ha tornat a marcar l’actualitat aquest cap de setmana amb dos accidents greus fora de l’àrea de Barcelona. Diumenge a la tarda, el conductor d’un turisme va morir en un xoc frontal a la C-14, a l’altura d’Artesa del Segre, a la Noguera. És la cinquena víctima mortal a les carreteres interurbanes catalanes aquest 2026.
El sinistre va deixar també dues persones ferides greus i dos menors en estat menys greu. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques i deu dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van haver d’excarcerar els ocupants atrapats dins dels vehicles.
Hores més tard, un altre accident a l’AP-7, a Pont de Molins (Alt Empordà), va provocar un xoc entre dos vehicles amb un home en estat crític i sis persones ferides menys greus, evacuades a l’Hospital Trueta de Girona i a l’Hospital de Figueres.