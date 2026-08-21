Catalunya bat rècord turístic al juliol impulsada pel turisme internacional
- Els hotels catalans tanquen el juliol amb un rècord de 2,7 milions de viatgers, però registren menys pernoctacions que fa un any
- Barcelona, la Costa Brava i la Costa Daurada concentren bona part de l’activitat, mentre Calella, Blanes i Malgrat de Mar destaquen per la seva ocupació
Catalunya ha registrat 2.697.163 viatgers als hotels aquest juliol, un 3,1% més que el mateix mes de 2025 i la xifra més alta de la sèrie històrica per a un mes de juliol. El creixement prové principalment del turisme internacional, amb 1.801.227 visitants estrangers, un 4% més que fa un any. Els residents a Espanya també augmenten, però a un ritme més moderat, fins als 895.936 viatgers.
L’increment de visitants, però, no ha comportat més nits d’hotel. Les pernoctacions han baixat un 0,8% interanual, fins a 8.154.662, i l’estada mitjana s’ha reduït de 3,14 a 3,02 nits. La tendència apunta, per tant, a un turisme amb més arribades però estades més curtes. Aquest comportament podria estar relacionat, entre altres factors, amb l’encariment dels preus dels allotjaments, que porta molts viatgers a reduir la durada de les seves vacances per contenir la despesa. Tampoc és l’únic canvi d’hàbits detectat entre els turistes: cada vegada és més habitual veure famílies que opten per comprar l’esmorzar, el dinar i el sopar als supermercats per reduir costos durant el viatge.
Paral·lelament, alternatives com l’intercanvi de cases guanyen protagonisme i consoliden Catalunya com el principal destí estatal d’aquesta modalitat. Catalunya és actualment la destinació preferida per a aquesta fórmula, que ha crescut un 80% durant els darrers cinc anys. En el que portem d’any ja s’han registrat més de 25.000 intercanvis, una xifra que gairebé iguala el total de tot el 2025. Així, l’intercanvi de cases es consolida com una de les alternatives que més creixen entre els viatgers que busquen estalviar en allotjament sense renunciar a les vacances.
Barcelona concentra la major part de l’activitat
Barcelona és la demarcació amb més moviment hoteler, amb 1.487.918 viatgers i 3.894.880 pernoctacions. Girona ocupa la segona posició, amb 639.985 visitants i 2.227.571 nits, mentre que Tarragona en registra 479.000 i Lleida, 90.260.
L’evolució respecte de l’any passat, però, no és igual a tot el territori. Barcelona augmenta un 5,1% el nombre de viatgers i Girona un 3,8%. En canvi, Lleida cau un 8,9% i Tarragona retrocedeix un 1%.
La diferència també es trasllada a l’ocupació hotelera. Els hotels catalans han ocupat el 74,32% de les places disponibles i el 81,33% de les habitacions. Barcelona arriba al 85% d’ocupació d’habitacions i Tarragona al 83,15%, mentre que Lleida es queda en el 47,47%.
La costa concentra les estades més llargues
Entre les principals zones turístiques, Barcelona ciutat és la que acumula més pernoctacions, amb 2.258.623. La Costa Brava en suma 2.144.541, la Costa Barcelona arriba a 1.582.399 i la Costa Daurada registra 1.706.463.
La Costa Brava és també una destinació especialment vinculada al turisme internacional: dels seus prop de 598.000 viatgers, 396.289 són estrangers. A la Costa Daurada, en canvi, el nombre de visitants residents a Espanya i estrangers és més equilibrat.
La durada de les vacances també varia segons la zona. La Costa Daurada presenta una estada mitjana de 3,89 nits, per davant de la Costa Brava (3,59) i la Costa Barcelona (3,10). Barcelona ciutat registra una mitjana més curta, de 2,39 nits.
Les destinacions costaneres omplen els hotels
Entre els municipis turístics amb les taxes d’ocupació més elevades, Blanes arriba al 94,44% de les places hoteleres, mentre que Calella se situa en el 90,32% i Malgrat de Mar en el 89,94%.
L’ocupació encara creix durant els caps de setmana. Malgrat de Mar arriba al 93,94%, Calella al 91,43% i Blanes al 90,27%.
Malgrat de Mar és, a més, el municipi dels tres amb una estada mitjana més llarga, amb 5,48 nits, mentre que Calella se situa en 4,67 i Blanes en 3,48.
Barcelona, líder en pernoctacions
Barcelona també encapçala el rànquing de municipis amb més pernoctacions. La ciutat acumula 2.099.366 nits, per davant de Salou (995.921) i Lloret de Mar (958.096).
Lloret de Mar destaca per la intensitat de l’activitat hotelera: registra un 88,51% d’ocupació i una estada mitjana de 5,25 nits. Salou arriba al 82,6% i presenta una mitjana de 4,82 nits.
El perfil internacional és especialment visible a Lloret de Mar, on 151.219 viatgers són estrangers. A Salou, en canvi, la diferència entre el turisme nacional i internacional és menor.
Més de 51.000 persones treballen als hotels
El turisme hoteler també manté un volum important d’ocupació laboral. Els establiments catalans han comptabilitzat 51.177 treballadors al juliol.
Catalunya ha disposat de 2.607 establiments hotelers oberts, amb 153.300 habitacions i 334.847 places estimades. Barcelona ha concentrat gairebé la meitat dels establiments, amb 1.212 hotels, i també el nombre més elevat de treballadors, 26.519.
Girona ha comptat amb 776 establiments i 13.283 treballadors; Tarragona, amb 312 establiments i 9.629 treballadors; i Lleida, amb 308 establiments i 1.746 treballadors.
Un rècord que continua en l’acumulat anual
El resultat del juliol reforça el màxim assolit en el conjunt dels primers set mesos de l’any. Entre gener i juliol, els hotels catalans han rebut 13.510.129 viatgers, un 4,3% més que durant el mateix període de 2025.
Els visitants estrangers representen aproximadament dos de cada tres viatgers acumulats fins al juliol, mentre que els residents a Espanya també creixen, un 4,7%.
Catalunya encadena així quatre anys consecutius de rècords en l’acumulat de gener a juliol. El juliol, però, deixa una dada que matisa aquesta evolució: augmenten els viatgers, però disminueixen les pernoctacions i la durada mitjana de les estades.
Catalunya, entre les destinacions preferides dels espanyols
En el conjunt de l’Estat, Catalunya continua sent la segona comunitat autònoma preferida pels viatgers residents a Espanya, amb una quota del 14,2%, tot i que encara lluny de l’Andalusia, que concentra el 24,7% dels registres.