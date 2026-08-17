Catalunya afronta el pic turístic de l’estiu amb ocupacions elevades i un predomini del visitant nacional
- Les activitats d’aigua es converteixen en el gran reclam de l’agost, amb platges, piscines i esports d’aventura com el ràfting per fugir de les altes temperatures
- Canvien els hàbits dels viatgers: s’escurcen les vacances, creixen les reserves d’última hora i l’intercanvi de cases guanya adeptes
Catalunya inicia la segona quinzena d’agost, el període de màxima afluència turística de l’estiu, amb ocupacions molt elevades a hotels, càmpings i restaurants arreu del territori. El client nacional continua sent el perfil majoritari d’aquestes setmanes, mentre que els turistes internacionals concentren principalment les seves visites durant els mesos de juny i juliol.
La majoria d’allotjaments es troben pràcticament complets i cada vegada és més habitual que les reserves de restauració, activitats i estades es formalitzin a última hora.
“☀️ La segona quinzena d’agost arrenca amb una elevada afluència de visitants— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 17, 2026
🧳 Els principals destins turístics de Catalunya registren una ocupació gairebé plena coincidint amb el relleu de les vacances d’estiu | @martaazardoya pic.twitter.com/OYqUpXkUiK“
El sector constata, però, alguns canvis en els hàbits dels viatgers. Les estades són cada vegada més curtes i es concentren durant els caps de setmana, especialment entre les famílies, que ajusten la durada de les vacances davant l’increment dels costos d’allotjament i restauració.
Paral·lelament, alternatives com l’intercanvi de cases guanyen protagonisme i consoliden Catalunya com el principal destí estatal d’aquesta modalitat. Catalunya és actualment la destinació preferida per a aquesta fórmula, que ha crescut un 80% durant els darrers cinc anys. En el que portem d’any ja s’han registrat més de 25.000 intercanvis, una xifra que gairebé iguala el total de tot el 2025.
Barcelona confia en allargar la temporada gràcies al turisme internacional
A diferència d’altres zones del territori, Barcelona continua tenint en el visitant internacional el principal motor de la seva activitat turística. El sector observa indicadors positius que fan pensar en una temporada més llarga, més enllà del mes d’agost.
L’Aeroport del Prat oferirà aquest mes 6,6 milions de seients, un 6,2% més que l’any passat, mentre que al setembre la capacitat arribarà als 6,3 milions. Actualment, un centenar de companyies connecten la capital catalana amb 221 destinacions, 64 de les quals són intercontinentals. Entre les novetats destaca la ruta amb Casablanca, operativa des del juliol.
També es preveu una intensa activitat al Port de Barcelona, que rebrà 95 creuers durant l’agost, prop d’una desena més que l’any passat.
La Sagrada Família i les platges lideren l’interès dels visitants
L’interès per Barcelona també es reflecteix en l’àmbit digital. Durant el darrer mes, les cerques a Google relacionades amb la ciutat han superat les registrades en el mateix període del 2025. Els conceptes més buscats han estat la Sagrada Família i les platges de la ciutat.
Pel que fa a les reserves hoteleres, el mercat domèstic lidera les contractacions, especialment a la regió de Barcelona, on representen gairebé la meitat del total. Entre els mercats internacionals, els Estats Units encapçalen les reserves estrangeres a la capital catalana. A més, sis de cada deu reserves corresponen a viatges en parella.
Actualment, Barcelona és la quarta destinació europea amb més reserves hoteleres, només per darrere de Londres, París i Amsterdam. L’estada mitjana dels visitants se situa entre els 3 i els 4 dies.
Girona preveu ocupacions d’entre el 80% i el 90%
El sector turístic gironí afronta l’agost amb optimisme i espera ocupacions d’entre el 80% i el 90%, unes xifres similars a les de l’any passat. A la Costa Brava Centre, especialment al Baix Empordà, molts establiments han arribat a la plena ocupació durant les primeres setmanes del mes.
Els càmpings, després d’un juliol amb una ocupació mitjana del 70%, esperen assolir el 85% aquest agost. El perfil predominant continua sent el visitant nacional, tot i la presència destacada de turistes francesos, suïssos i holandesos.
El sector no ha detectat afectacions derivades del conflicte a l’Orient Mitjà i considera que la Costa Brava s’ha consolidat com una destinació segura dins l’actual context geopolític.
Tarragona manté el ritme en el punt àlgid de la temporada
La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) preveu mantenir ocupacions elevades durant tot el mes, sense grans repunts perquè el territori ja es troba en el seu màxim nivell d’activitat.
La previsió és acabar l’agost amb ocupacions d’entre el 80% i el 85%, mentre que la mitjana actual als establiments del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre ronda el 90%.
Entre els visitants més habituals destaquen els britànics, francesos i alemanys, tot i que també guanya pes el turista procedent de la resta de l’Estat.
L’eclipsi, una oportunitat de promoció
El sector considera que l’eclipsi solar ha estat sobretot una eina de projecció turística del territori. Tot i l’interès que ha despertat l’esdeveniment, no s’ha detectat un increment significatiu de les estades ni canvis destacables en el comportament dels visitants.
El Pirineu de Lleida penja el cartell de complet
El Pirineu i les Terres de Lleida han registrat ocupacions molt elevades durant el pont de la Mare de Déu d’Agost. Els hotels del Pirineu s’han situat entre el 90% i el 100% d’ocupació, amb nombrosos establiments complets.
Els càmpings del Pirineu i la Noguera també han fregat el ple, mentre que el turisme rural preveu ocupacions del 95% tant a les comarques pirinenques com a les de la plana.
El sector estima, però, que l’activitat començarà a disminuir gradualment a partir del 20 d’agost.
El turisme busca refugi de la calor a la costa i al Pirineu
Les altes temperatures han convertit les activitats vinculades a l’aigua en el principal reclam de l’agost. A la Costa Brava, el model de sol i platja continua atraient milers de visitants a la recerca de temperatures més suaus, mentre que al Pirineu l’oferta de turisme actiu registra una forta demanda.
Al Pallars Sobirà, les reserves de ràfting, piragüisme i descens de barrancs han crescut un 20% respecte al 2025.
Catalunya suma 121.000 contractes vinculats a la campanya turística
L’activitat turística també es reflecteix en el mercat laboral. Durant la campanya d’estiu s’han signat a Catalunya 121.000 contractes temporals, un 13% més que l’any anterior, fet que converteix el territori en la segona comunitat autònoma amb més contractacions, només per darrere d’Andalusia.
La major part d’aquests llocs de treball corresponen als sectors de l’hostaleria, la restauració i el comerç, tot i que també s’ha reforçat la logística per donar resposta a la intensa activitat turística.