L'eclipsi solar dispara les reserves hoteleres i els lloguers de cotxes
- Les comarques de Ponent són les més beneficiades amb ocupacions molt superiors al que era habitual a l'agost
- L’eclipsi solar esgota els cotxes de lloguer a Barcelona i fa pujar els preus fins als 1.300 euros
L'arribada de l'eclipsi solar total ha provocat un important impacte turístic a Catalunya, especialment a les comarques de l'interior.
Les zones de Lleida i de l'interior de Tarragona, situades en la franja de millor observació del fenomen, han registrat un augment molt destacat de les reserves hoteleres. En canvi, l'efecte ha estat menor al litoral, on l'agost ja acostuma a presentar nivells d'ocupació molt elevats.
Lleida frega el ple gràcies al fenomen astronòmic
Segons les dades del sector turístic, l'ocupació hotelera a la demarcació de Lleida s'ha elevat fins al 80%, molt per sobre del 30% o 40% habitual d'altres anys per aquestes dates. Les comarques del Segrià i les Garrigues concentren bona part de l'interès perquè són alguns dels indrets on l'eclipsi es podrà observar en millors condicions.
A la ciutat de Lleida, l'expectació és màxima i l'ocupació hotelera ha arribat al 100%. La Paeria calcula que el fenomen generarà un impacte econòmic d'uns 300.000 euros i ha desplegat un dispositiu amb prop de 200 professionals per garantir la seguretat durant la jornada.
L'eclipsi ha atret visitants de diferents països que han viatjat expressament a Catalunya per contemplar el fenomen. A carrers i places de Lleida ja s'hi observen més turistes dels habituals en ple mes d'agost, confirmant l'interès internacional per un esdeveniment astronòmic que no es repetia amb aquestes característiques des de fa dècades.
Reserves fetes amb un any d'antelació
A les comarques de l'interior de Tarragona, especialment al Baix Camp, el Priorat i municipis com Prades, moltes reserves es van formalitzar amb mesos d'antelació i, en alguns casos, fins i tot amb un any de marge. El sector hoteler destaca que l'eclipsi contribueix a projectar internacionalment aquestes destinacions i pot beneficiar especialment la restauració i el comerç local.
Barcelona es queda sense cotxes de lloguer
L'alta mobilitat associada a l'eclipsi també ha tingut un efecte directe sobre el mercat dels cotxes de lloguer. A Barcelona, moltes empreses s'han quedat pràcticament sense vehicles disponibles davant l'allau de peticions de turistes i residents que volen desplaçar-se fins als punts d'observació.
La forta demanda ha disparat els preus: els lloguers que habitualment ronden els 100 euros al dia han arribat a situar-se entre 800 euros i més de 1.300 euros per dos dies. Davant aquesta situació, diverses empreses han ampliat les seves flotes per intentar absorbir part de la demanda extraordinària generada per l'esdeveniment.