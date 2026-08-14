El pont d'agost omple carreteres, trens i aeroports en un dels caps de setmana més intensos de l'estiu
- L'Aeroport del Prat programa 3.310 vols durant el cap de setmana i afronta la segona setmana de vaga de Groundforce
- Trànsit preveu 450.000 desplaçaments de sortida i 210.000 de tornada, mentre Barcelona Sants registrarà 349 trens entre arribades i sortides
El pont d'agost torna a omplir carreteres, estacions i aeroports. La coincidència del festiu del 15 d'agost, diada de l'Assumpció, amb el cap de setmana fa augmentar la mobilitat i converteix aquests dies en un dels moments amb més moviments de l'estiu. Milers de persones aprofiten el pont per iniciar o continuar les vacances, fet que incrementa notablement els desplaçaments per carretera i als principals mitjans de transport, amb una activitat especialment intensa a l'Aeroport del Prat.
La xarxa d'Aena preveu 22.444 operacions entre divendres i diumenge coincidint amb el pont del 15 d'agost, una de les dates amb més activitat de l'any als aeroports. En aquest context, l'Aeroport del Prat serà el segon de l'Estat amb més moviment, amb 3.310 vols programats durant el cap de setmana i un màxim de 1.143 operacions aquest divendres.
“🧳 En marxa l'operació sortida del pont d'agost— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 14, 2026
✈️ Es preveuen 450.000 desplaçaments per carretera i 3.300 vols programats a l'Aeroport del Prat | @martaazardoya
➕ info: https://t.co/FO0ekbKzmF pic.twitter.com/b4FHaTp1tD“
L'elevat volum de passatgers coincideix amb l'aplicació dels controls fronterers als viatgers procedents d'Itàlia, activats pel Ministeri de l'Interior el passat 8 d'agost. Fins aquest dijous, més de 3.000 passatgers arribats del país transalpí ja havien estat identificats en el marc d'aquest dispositiu, que ha provocat alguns retards, especialment als aeroports de Barcelona i Madrid.
Trens i carreteres, a ple rendiment
A banda del trànsit aeri, Barcelona Sants registrarà 349 trens entre arribades i sortides durant el cap de setmana del pont d'agost, coincidint amb l'increment de viatgers que opten pel ferrocarril per desplaçar-se arreu del territori.
L'operació sortida també es farà notar a les carreteres catalanes. Tot i que el Servei Català de Trànsit preveu una mobilitat esglaonada, calcula uns 450.000 desplaçaments de sortida i 210.000 de tornada entre divendres i diumenge, unes xifres similars a les registrades en altres caps de setmana d'agost. Les principals retencions es podrien concentrar a l'AP-7 i a les vies que connecten amb la Costa Brava i la Costa Daurada.
La vaga de Groundforce posa a prova l'operativa de l'aeroport
La vaga de Groundforce, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència en terra de prop d'una vintena d'aerolínies a l'Aeroport del Prat, entra en la seva segona setmana coincidint amb un dels caps de setmana amb més mobilitat de l'any. La protesta, iniciada el 4 d'agost, ja ha provocat la cancel·lació d'entre 150 i 170 vols i ha deixat unes 3.000 maletes acumulades a les instal·lacions aeroportuàries. Ahir es van registrar 18 cancel·lacions, amb el grup Lufthansa entre les companyies més afectades.
La vaga està secundada per una plantilla de 1.175 treballadors i, de moment, continua convocada amb caràcter indefinit i sense avenços en les negociacions. Segons la CGT, sindicat convocant, la protesta respon a la falta de personal, la sobrecàrrega de feina, l'organització dels torns, les deficiències en la formació i els problemes relacionats amb la seguretat i la salut laboral. Els representants dels treballadors asseguren que l'empresa no s'ha tornat a asseure a negociar des del 24 de juliol.
El conflicte coincideix, a més, amb un moment de màxima activitat a l'Aeroport del Prat, que al juliol va registrar 5,87 milions de passatgers i 35.886 operacions, xifres superiors a les de l'any passat. Per minimitzar l'impacte de la protesta en plena temporada alta, el Ministeri de Transports ha establert uns serveis mínims d'entre el 35% i el 80%, en funció del tipus de vol i la destinació, amb l'objectiu de garantir una part de l'operativa de les companyies afectades.