Vaga indefinida de Groundforce al Prat en plena temporada alta d'estiu
- El sindicat denuncia una sobrecàrrega de feina i la manca de negociació amb l’empresa
- Primeres cues als taulells de facturació de la vintena d'aerolinies afectades
L'estiu arriba un cop més marcat per un conflicte laboral en una infraestructura clau per a les vacances, com és l’Aeroport del Prat. La CGT manté la convocatòria de vaga indefinida a partir d’aquest dimarts entre el personal de terra de Groundforce i ja afecta l’activitat a les terminals T1 i T2. La mobilització afecta el personal encarregat de l’assistència a terra, la facturació, l’embarcament de passatgers i la coordinació de vols. Cap a les 9 hores del matí ja es poden veure les primeres cues als taulells de facturació de la vintena d'aerolinies afectades. Són els primers efectes d'una protesta convocada pel sindicat majoritari CGT en una setmana d'intensa mobilitat a l'aerodrom barceloní.
Segons el sindicat, l’inici de la vaga arriba després de la “negativa” de l’empresa a negociar les reivindicacions plantejades pels treballadors, que reclamen millores en les condicions laborals i en matèria de seguretat i salut.
Els treballadors denuncien sobrecàrrega de feina i alta rotació
La CGT assegura que la plantilla treballa sota una pressió creixent per una càrrega de feina “insostenible” i una elevada rotació de personal. El sindicat denuncia que l’operativa es manté “sobre mínims”, especialment durant els períodes de més activitat aeroportuària.
Entre les principals queixes hi ha l’acumulació de tasques simultànies, l’ús habitual d’hores extraordinàries i la manca de descansos suficients. També critiquen que els nous treballadors no disposin dels períodes de formació adequats abans d’assumir responsabilitats operatives.
Afectacions en plena temporada alta
La convocatòria coincideix amb les setmanes de més afluència de passatgers de l’estiu, fet que podria provocar incidències en diversos serveis de l’aeroport, sobre tot, en la facturació, embarcament i gestió d’equipatges.
Groundforce presta servei a nombroses companyies aèries que operen tant a la Terminal 1 com a la Terminal 2. Entre aquestes hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Turkish Airlines, ITA Airways, United Airlines, Finnair, Air China o Etihad Airways, entre d’altres.