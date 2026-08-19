La plaça de Rovira i Trias regna a Gràcia amb un homenatge a Antònia Font
- El carrer de Mozart aconsegueix el segon premi i el de la Llibertat completa el podi
- La festa reconeix també les decoracions més innovadores, sostenibles i artístiques
La plaça de Rovira i Trias s'ha proclamat guanyadora del concurs de carrers i places guarnits de la Festa Major de Gràcia 2026. La decoració, titulada 'Batiscaforoviruskas', celebra dues dècades de guarnits ininterromputs a l'espai i pren com a referència l'univers de 'Batiscafo Katiuscas', el disc d'Antònia Font que aquest any fa 20 anys.
El segon premi ha estat per al carrer de Mozart, que ha convertit el seu passeig en 'L'hivernacle encantat', una proposta inspirada en l'antic umbracle de la Ciutadella i en la seva transformació en sala de ball.
I el carrer de la Llibertat es troba tancant el podi amb Argonath, Aranyerra i Mòrdor, una recreació de l'univers de El Senyor dels Anells que forma part d'un projecte compartit entre cinc comissions del barri.
Un barri que reivindica la vida comunitària
Durant l'acte de lliurament, la Fundació Festa Major de Gràcia ha volgut posar en valor la feina de totes les persones que han fet possible els guarnits i la celebració. La presidenta de l'entitat, Lina López, ha definit Gràcia com "la resistència" i ha reivindicat la força de la cultura popular, la germanor i la vida comunitària.
Enguany, 23 carrers i places han competit per convertir-se en la decoració més destacada de les festes, després de mesos de preparació i treball veïnal.
Reconeixement a la creativitat
Més enllà dels tres primers premis, el concurs també ha distingit sis propostes en categories especials. La plaça del Nord ha estat reconeguda per la reutilització i el reciclatge, mentre que el carrer de Tordera ha destacat per la il·luminació.
El premi al millor detall artístic ha estat per a Fraternitat de Baix; el de millor sostre i laterals, per a Verdi; el reconeixement a l'entrada, sortida o motiu central, per al carrer del Progrés; i el guardó d'innovació i tecnologia, per a la placeta de Sant Miquel i Rodalies.
També s'han concedit mencions especials. La proposta conjunta de Fraternitat de Baix, Fraternitat de Dalt, Llibertat, Progrés i Tordera ha estat premiada per la seva coordinació. Ciudad Real ha rebut una menció per la recuperació de la memòria històrica, mentre que Sant Pere Màrtir, amb la participació de la comissió de Jesús, ha estat reconegut per la seva perspectiva de gènere.
El Senyor dels Anells pren els carrers
Una de les grans particularitats d'aquesta edició ha estat la unió de cinc comissions al voltant d'una mateixa temàtica: El Senyor dels Anells. Les decoracions han traslladat diferents espais de la Terra Mitjana als carrers de Gràcia, amb propostes que han recreat escenaris i personatges de l'obra de J.R.R. Tolkien.
Entre les més destacades hi ha el Mòrdor de la Llibertat, però també les recreacions de Rivendel, Fangorn, Moria, Rohan i Gondor presents en altres carrers.
“🎉 Arrenca la Festa Major de Gràcia amb el pregó de @VSanclmnt, qui ha demanat una resposta a emergències com la gentrificació i la crisi d'habitatge— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 14, 2026
🗣️ "Ha d'haver-hi un gran pacte pel dret a no ser expulsats"
🔗 https://t.co/1wmo2eRx2u pic.twitter.com/rqVEfBEaE4“
Més de 900 activitats
La Festa Major de Gràcia ha tornat a omplir el barri amb més de 900 activitats i una gran afluència de públic. Aquesta edició, però, també ha incorporat mesures per reduir el consum d'alcohol i facilitar una millor convivència amb el veïnat.
Algunes comissions han optat per no vendre begudes alcohòliques, mentre que d'altres han reforçat l'oferta sense alcohol amb sucs, refrescos i còctels sense graduació. També s'ha mantingut la nit tranquil·la del 17 d'agost, pensada per reduir el soroll i la massificació durant les hores nocturnes.
La festa encara s'allargarà fins al 21 d'agost, quan un gran correfoc posarà el punt final a una nova edició marcada, un any més, per la creativitat, el treball col·lectiu i la implicació del veïnat de Gràcia.