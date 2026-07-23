Gràcia escalfa els motors de la Festa Major 2026
- Cinc carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa per primer cop en deu anys
- La Festa Major de Gràcia reunirà 23 carrers guarnits i més de 900 activitats gratuïtes
La Festa Major de Gràcia tornarà, com és tradició, a omplir els carrers del barri de gom a gom del 15 al 21 d’agost. La programació d'aquest 2026 supera les 900 activitats gratuïtes i tindrà 23 carrers i places guarnits que competiran en el concurs de decoració.
Nous espais i més col·laboració entre carrers
La celebració, una de les més emblemàtiques de Barcelona, tindrà entre les novetats més destacades que cinc carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa. Una iniciativa que no es produïa des de fa una dècada. Segons l’organització, aquesta col·laboració simbolitza la bona sintonia entre les diferents comissions i reforça l’esperit comunitari de la festa.
També hi haurà canvis en alguns espais. La comissió del carrer Jesús traslladarà el seu projecte decoratiu al carrer Sant Pere Màrtir per evitar aglomeracions en una zona especialment transitada. A més, la plaça Joanic es convertirà en un espai pensat específicament per a infants i joves de fins a 14 anys, amb activitats adaptades perquè puguin viure una primera experiència festiva al barri.
La presentació de l’edició d’enguany ha anat a càrrec de la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, i de la primera tinenta d’alcaldia i regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet, que han destacat la implicació de les entitats i del veïnat perquè la festa continuï sent una de les principals senyes d’identitat del barri.
Música, solidaritat i cultura popular
La programació incorporarà un nou concurs de bandes musicals juvenils, que buscarà donar visibilitat al talent emergent. A més, la festa col·laborarà amb l’Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil mitjançant la venda de marxandatge solidari, una iniciativa que combina la celebració amb el compromís social.
El pregó anirà a càrrec del periodista de TVE, Vicenç Sanclemente, mentre que el cartell oficial és obra de Pol Lupiáñez Ortega, que ha volgut situar el ball i la cultura popular al centre de la imatge de la festa.
Seguretat, convivència i serveis reforçats
L’Ajuntament repetirà algunes de les mesures implantades en els darrers anys per millorar la convivència entre veïns i visitants. Es mantindrà la Nit Tranquil·la, prevista per al 17 d’agost, una jornada sense programació festiva en què es demanarà al públic general que eviti desplaçar-se al barri. L'organització també ha hagut de sortir al pas de les peticions d'alguns veïns i comerciants a sis carrers guarnits han rebut peticions que demanen que s’anul·lin les activitats de nit.
També continuaran operatius els itineraris segurs, el Punt Lila i el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. Paral·lelament, el programa identificarà per primera vegada les fonts d’aigua disponibles al barri per facilitar la hidratació dels assistents durant els dies de calor.
Metro sense interrupcions i més neteja
Pel que fa a la mobilitat, el servei de metro funcionarà de manera ininterrompuda entre divendres i diumenge, amb l’objectiu de facilitar els desplaçaments dels visitants. A més, es reforçarà la neteja amb 646 equips distribuïts pel barri durant els dies de màxima afluència.
La festa també mantindrà el canvi introduït l’any passat en el lliurament de premis dels carrers guarnits, que es farà el 19 d’agost, un cop superat el cap de setmana, quan es registra el volum més elevat de visitants.
Finalment, l’edició d’aquest any tindrà un component emotiu, ja que serà l’última de Lina López al capdavant de la Fundació Festa Major de Gràcia després de cinc anys exercint la presidència de l’entitat.