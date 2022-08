Els carrers de Gràcia ja escalfen motors a una setmana de l'inici de les festes majors. Els veïns i veïnes reconeixen que hi havia ganes de recuperar la festa, els guarnits i de retrobar-se. Se celebra recuperar la festivitat sense restriccions i, per això, tots els carrers treballen per ser el més guarnit de tots. Per molts, segons expliquen, les festes de Gràcia ja han començat.