Gràcia, a punt per a la Festa Major
- El pregó té lloc aquest divendres a les 19 h a càrrec de Vicenç Sanclemente
- 23 carrers i places participen en el concurs de guarnits
Els carrers i les places de Gràcia ultimen els preparatius per donar el tret de sortida a la Festa Major. El pregó, que tindrà lloc aquest divendres a les 19 h i anirà a càrrec de Vicenç Sanclemente, obrirà una setmana en què el barri s'omplirà un any més d'activitats i cultura popular per a tots els públics.
A partir de dissabte, el barri viurà dies intensos amb una programació que inclou concerts, activitats familiars, cultura popular i propostes adaptades perquè tothom pugui gaudir de la festa. Gràcia ja ho té tot preparat per viure una nova edició d'una de les festes majors més emblemàtiques de Catalunya.
Els guarnits, protagonistes
El concurs de guarnits tornarà a ser l'eix central de la Festa Major de Gràcia. Les comissions de veïns treballen a contrarellotge per tenir-ho tot a punt per transformar carrers i places en grans escenografies temàtiques.
En aquesta edició, 23 carrers i places participaran en el concurs de guarnits. Entre les novetats, destaca un guarnit compartit entre cinc carrers, una proposta que busca reforçar el treball col·laboratiu entre les diferents comissions del barri. El lliurament de premis serà el dia 19 d'agost a les 18 h a la plaça de la Vila.
L'any passat, el carrer del Progrés es va proclamar guanyador del primer premi d'honor gràcies al guarnit «Progrefoc», dedicat al món del correfoc i la cultura del foc. El segon premi va ser per al carrer de Mozart, mentre que el tercer va recaure en el carrer de Jesús, completant un podi molt disputat entre les 23 comissions participants.
Gràcia s'enfila amb els castells
Els castells seran un dels plats forts de la programació de la Festa Major de Gràcia. Durant la setmana, els Castellers de la Vila de Gràcia protagonitzaran diverses actuacions que faran omplir la plaça de la Vila de gom a gom.
La primera gran cita arribarà diumenge amb la Diada de Festa Major, en què la colla gracienca compartirà plaça amb els Xiquets de Reus com a colla convidada. Dimecres, tindrà lloc una de les jornades més emblemàtiques del calendari casteller de la festa, amb la tradicional baixada del pilar caminat i la celebració de la Diada Mike Lane.
Dispositiu de seguretat
L'Ajuntament repetirà algunes de les mesures implantades en els darrers anys per millorar la convivència entre veïns i visitants. Es mantindrà la Nit Tranquil·la, prevista per al dilluns 17 d’agost, una jornada sense programació festiva.
També continuaran operatius els itineraris segurs, el Punt Lila i el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Pel que fa a la mobilitat, el servei de metro funcionarà de manera ininterrompuda entre divendres i diumenge, amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments dels visitants.
Debat sobre el model festiu
La Festa Major de Gràcia arriba enguany envoltada d'un debat sobre el model de celebració i la convivència amb el veïnat. Les festes atreuen milers de visitants. Les queixes pels sorolls i, especialment, per les activitats nocturnes han anat a més en les darreres setmanes. Almenys sis carrers han rebut peticions de veïns i comerciants perquè s'anul·lin els actes nocturns.
Els veïns crítics amb el model actual asseguren que no volen acabar amb la Festa Major, sinó repensar-ne el format, sobretot pel que fa a l'oci nocturn i reclamen més mesures per garantir el descans. També qüestionen la massificació i el canvi d’una festa tradicionalment més veïnal cap a un model més semblant a un festival al carrer.
La Fundació Festa Major de Gràcia ha publicat un manifest en defensa del model actual i considera que la Festa és un "patrimoni viu" que cal protegir. En aquest sentit, creu que qüestionar la continuïtat de l'espai genera "indefensió" entre festers i festeres i demana a les administracions que vetllin per mantenir la cultura popular.