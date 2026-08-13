Trens desbordats per anar i tornar cap al sud per veure l'eclipsi
- Col·lapse i aglomeracions de viatgers a les estacions de Renfe compliquen la mobilitat del dimecres
- La línia R16 va doblar el nombre de passatgers habituals, mentre que a l'R15 va incrementar-se un 60%
Mobilitat complicada durant la jornada d'aquest dimecres per veure l'eclipsi pels viatgers que es van desplaçar amb Rodalies. Les aglomeracions es van viure tant d'anada com de tornada. Protecció Civil va activar el pla Ferrocat en prealerta per les aglomeracions a les estacions de Tarragona, Altafulla i Tortosa.
Aquest ha estat el cas de l'estació de Tarragona que es va omplir de gom a gom. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l’estació per part de la policia, que va actuar per evitar riscos de seguretat a les andanes. RENFE va haver de programar un altre tren extra des de Tarragona cap a Barcelona passada la mitjanit.
"Ja venint hem perdut dos trens i hem agafat el tercer perquè estava pleníssim, era impossible entrar. Ara a la tornada la mateixa sorpresa: una cua enorme i portem esperant una hora", ha explicat Aurora, una de les passatgeres afectades.
L’estació queda molt a prop de la Marina Port Tàrraco on 15.000 persones han seguit l’eclipsi. A quarts de 12 de la nit, tots els passatgers han pogut entrar a l'estació i agafar el tren de tornada.
Durant la tarda també es van viure fortes aglomeracions a les estacions de Sant Vicenç de Calders i Sants de Barcelona i als trens que es dirigien cap al sud. La incidència va coincidir amb una avaria –ja resolta– a l'estació de Castelldefels.
El doble de viatgers a la línia R16
La línia R16, que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries entre anada i tornada a les 3.600 coincidint amb l'eclipsi. De la seva banda, l'R15, que connecta Barcelona amb estacions com Vila-seca, Reus, Móra la Nova o Riba-roja d'Ebre, ha registrat aquest dimecres 1.600 validacions d'anada i tornada, lluny de les 1.000 diàries de mitjana, un increment del 60%.
Cues quilomètriques a l'AP-7
Pel que fa a les carreteres també es van generar retencions quilomètriques a l'AP-7 que va viure moments de congestió, especialment, durant la nit en direcció nord.