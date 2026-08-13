El SEM atén més d'un centenar de persones per incidents relacionats amb l'eclipsi
- Prop d'una quarantena de persones han estat ateses per afeccions oftalmològiques
- Sis persones han resultat ferides, una en estat crític per un traumatisme
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi. Entre les 7 hores del dimecres i fins les 7 d'aquest dijous, el dispositiu per aquest fenomen extraordinari ha traslladat a sis persones a centres sanitaris. Hi ha un ferit en estat crític per traumatisme, un en estat greu, tres en estat menys greu i un en estat lleu. Prop d'un centenar de persones ateses es va fer a través de consulta telefònica.
Davant del risc de lesions oculars per mirar a ull nu l'eclipsi, el SEM ha atès a 37 persones per afeccions oftalmològiques. No obstant això, patologies com l'aparició de taques, pèrdua parcial de visió o molèsties a la vista relacionades amb la retinopatia solar poden trigar dies a aparèixer.
La majoria d'incidents s'han concentrat a la regió Camp de Tarragona (24), Barcelona Metropolitana Nord (22), Girona (16) i Barcelona (14).
Un home mor en un punt d'observació
En l'espera de veure l'eclipsi, un veí d'Alcoletge (Segrià) de 57 anys va morir aquest dimecres mentre es trobava al Tossal dels Morts, el punt d'observació habilitat per l'Ajuntament. Des del SEM han d'aclarir si l'home va patir una parada cardiorespiratòria a causa d'un cop de calor. Arran de la mort del veí, el consistori va suspendre els festejos posteriors a l'eclipsi que consistien en un sopar popular i una festa amb música en directe.
Reforç del servei d'urgències
En el marc de l'eclipsi, Salut va reforçar amb professionals mèdics com traumatòlegs i oftalmòlegs els hospitals de referència de Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, allà on el fenomen astronòmic tingués més concentració de persones. Per a les urgències oftalmològiques es va destinar entre el 12 i el 14 d'agost un servei de guàrdia d'atenció urgent d'oftalmologia.