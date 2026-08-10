Salut reforça urgències i oftalmologia davant l'eclipsi solar
- La Generalitat alerta que mirar directament l’eclipsi, encara que sigui durant pocs segons, pot provocar lesions oculars irreversibles
- El dispositiu preveu reforçar els serveis d’urgències durant la nit del 12 d’agost i la màxima cobertura els dies 13 i 14
El Departament de Salut ha activat un pla de contingència sanitària davant l'eclipsi solar previst aquesta setmana. L'objectiu és donar resposta a un possible augment de la demanda assistencial, especialment per incidències relacionades amb problemes oftalmològics, accidents de trànsit i altres patologies associades als desplaçaments massius de població.
Reforç dels serveis sanitaris
El dispositiu preveu reforços específics en centres d'atenció primària i serveis d'urgències de les regions sanitàries de Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, les zones on el fenomen tindrà una incidència més destacada. També s'incrementarà la presència de professionals de medicina, infermeria, traumatologia i oftalmologia als hospitals de referència.
Els serveis d’urgències es refirçaran especialment durant la nit del 12 d’agost i amb la màxima cobertura els matins dels dies 13 i 14. Per a les urgències oftalmològiques hi haurà un metge resident presencial i un adjunt localitzable.
Els dies 13 i 14 es mantindrà l’atenció urgent d’oftalmologia a través de consultes externes i serveis de guàrdia als hospitals Arnau de Vilanova, Joan XXIII, Sant Joan de Reus, Sant Pau i Santa Tecla i Tortosa Verge de la Cinta.
Alerta pels riscos oculars
Els especialistes alerten que observar l'eclipsi sense la protecció adequada pot provocar lesions greus i irreversibles a la retina. La doctora Marta Garrido, oftalmòloga de l'Hospital Vall d'Hebron, recorda que mirar el Sol directament, encara que sigui durant pocs segons, pot causar una retinopatia solar, una afectació que es manifesta amb visió borrosa, taques al camp visual o pèrdua parcial de visió.
Salut insisteix que l'única manera segura d'observar l'eclipsi és utilitzar ulleres homologades amb certificació ISO 12312-2 o sistemes d'observació indirecta. Les ulleres de sol convencionals, radiografies, CDs, vidres enfosquits o altres mètodes casolans no protegeixen adequadament la vista i poden comportar danys oculars importants.
Més coordinació i 150.000 ulleres
A més dels reforços assistencials, el Sistema d'Emergències Mèdiques coordinarà el dispositiu amb Protecció Civil. En els punts oficials d'observació es distribuiran 150.000 ulleres homologades i es recomana substituir les utilitzades en eclipses antics per models nous i certificats.
Salut també demana extremar les precaucions amb els infants i consultar un oftalmòleg davant qualsevol símptoma visual després de l'observació.