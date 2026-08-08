Els viatgers noten poc la restitució dels controls fronterers amb Itàlia
- Espanya suspèn la lliure circulació en resposta als controls que el govern de Meloni ha implantat per la crisi migratòria a Ceuta
- La vaga indefinida convocada a l'empresa Groundforce provoca alguns retards i cancel·lacions a l'Aeroport del Prat
Espanya ha començat a aplicar aquest dissabte controls fronterers més estrictes a les persones procedents d'Itàlia per aire i per mar. És la resposta a la mateixa mesura que Itàlia va posar en marxa fa uns dies amb els viatgers que venien de territori espanyol, arran la crisi migratòria a Ceuta.
A l'Aeroport del Prat, la majoria de passatgers tenien poca informació sobre els canvis, que en principi estaran vigents fins al pròxim 7 de setembre. Es tracta de controls fronterers aleatoris que ja s'han començat a fer en alguns vols i creuers procedents d'Itàlia. Els agents de policia revisen la documentació dels viatgers, especialment dels de nacionalitat italiana i dels ciutadans de tercers estats que disposen de visat o permís de residència.
Segons el ministeri de l'Interior, aquest primer dia de controls s'ha procedit a revisar la documentació de 199 passatgers, tant de nacionalitat espanyola com d'altres països, d'una dotzena de vols procedents d'Itàlia. La jornada s'ha viscut amb tranquil·litat, tant per part de les persones que anaven cap a Itàlia com de les que en tornaven, i els que s'han trobat per sorpresa amb aquests controls asseguren que "són molt ràpids".
“🛂 Els passatgers que arriben a l'Aeroport del Prat procedents d'Itàlia o volen cap allà viuen amb tranquil·litat l'enfrontament diplomàtic que ha comportat un increment dels controls fronterers entre tots dos països pic.twitter.com/RBlYBQb7Ii“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 8, 2026
Els més previsors ja duen a sobre "per si de cas" el passaport després d'assabentar-se dels canvis a través dels mitjans de comunicació o de les xarxes socials. També hi ha hagut queixes perquè no han rebut cap informació per part de les aerolínies.
El govern espanyol exigeix a Itàlia que rectifiqui i aturi els controls que va activar arran de la crisi migratòria i humanitària a Ceuta de fa una setmana, una decisió que posa en qüestió la lliure circulació dins l’espai Schengen.
Continua la vaga a Groundforce
El restabliment de controls més estrictes als passatgers procedents d'Itàlia ha coincidit aquest dissabte amb el primer dia de vaga en cap de setmana dels treballadors de la companyia Groundforce, que presta serveis a diverses companyies aèries. Són Air Europa, del grup Globalia, que també és matriu de Groundforce, Lufthansa, Air France, KLM, Qtar Airways, ElAl, Etihad Airways, SAS, Air Arabia, Turkish Airlines, ITA Airways, LOT Polish Airlines, Croatia Airlines, United Airlines, Finnair, Asiana Airlines, Saudia Airlines, Air China, Air Transat o Luxair.
La protesta de caràcter indefinit l'ha convocada el sindicat CGT, majoritari al comitè d'empesa, per denunciar el "deteriorament" de la prevenció de riscos i les condicions de salut laboral. Segons fons del sindicat, està afectant la facturació de maletes i l’embarcament de passatgers, així com la coordinació de vols i la gestió de l'equipatge.
Durant els 5 dies precedents, la vaga ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols i ha paralitzat entre 1.500 i 2.000 maletes a l'Aeroport del Prat, segons el sindicat, a més de provocar cues al vestíbul d'accés.