Antifrau obre expedient a Sílvia Orriols
- L'OAC admet una denúncia contra la diputada i alcaldessa de Ripoll per la contractació de la seva filla com a policia del municipi
- Orriols nega cap intervenció en el procés d'adjudicació de la plaça i defensa la legalitat del procés de contractació
L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la Policia Local del municipi. Segons ha avançat, Antifrau ha admès a tràmit una denúncia contra el procediment i ha iniciat la fase d'instrucció per fer la fase prèvia de versemblança per si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte.
“🔶 L'Oficina Antifrau obre expedient a @orriolsderipoll— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 7, 2026
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La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa de Ripoll anunciés al ple que la seva filla gran, de 19 anys, s'incorporava al cos de policial local de manera interina. Orriols va defensar la plena legalitat del procediment de contractació i va assegurar que ella no hi havia intervingut.
L'alcaldessa va dir que la seva filla va obtenir les millors notes al procediment d'urgència, en el qual es demanaven condicions bàsiques com ser major d'edat, tenir el batxillerat, un nivell mitjà de català o permís de conduir.
Part de l'oposició municipal va demanar-li que abandoni les competències en matèria de seguretat del municipi i les traspassi a un altre regidor, per no caure en conflicte d'interessos, però aquest mateix dimecres Orriols va negar-s'hi.