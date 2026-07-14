El grup municipal de Junts a Cambrils es passa en bloc a Aliança Catalana
- El nou alcaldable de la formació d'Orriols defensa el canvi de partit per "tornar a posar ordre"
Junts per Catalunya es queda sense representació a l'Ajuntament de Cambrils després que tres dels seus regidors hagin decidit integrar-se en bloc a Aliança Catalana. La formació de Sílvia Orriols ha fitxat al cap de llista dels de Puigdemont al municipi, Enric Daza, així com també a les dues regidores del grup, Laura Mellau i Teresa Recasens.
Així ha estat anunciat per Aliança en una roda de premsa a la localitat on ha participat Daza i el secretari d'organització d'AC, Oriol Gès. Daza va ser expulsat del govern de coalició que el PSC formava amb Junts, una sortida que va provocar la dimissió de l'alcalde. Ara s'incorpora a les files d'Orriols com a alcaldable per Cambrils.
Un cop acabada la roda de premsa, Daza i Gès han signat un document segons el qual el grup municipal de Compromís per Cambrils s’integra a Aliança Catalana des del punt de vista orgànic i electoral. Segons Daza, serà la plataforma Compromís per Cambrils qui decidirà tant la llista com el programa electoral, en sintonia amb els principis ideològics d'Aliança Catalana.
"Necessitem tornar a posar ordre, cuidar els nostres carrers, reforçar la seguretat, impulsar el comerç, protegir el nostre model turístic i tornar a situar els interessos dels cambrilencs al centre de totes les decisions. Estic convençut que Aliança Catalana és la força que ens permetrà fer possible aquest canvi", ha assegurat Daza en l'acte.
Moviments a les files de Junts de cara les municipals
A falta de menys d'un any per les eleccions municipals, els moviments a les files de Junts se succeeixen en un sentit o altre. A Girona, els juntaires han trencat el pacte tripartit i abandonen el govern municipal deixant a Guanyem i ERC en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis havia escrit prèviament un article dient que als sis regidors de Junts se'ls hi havia acabat la paciència.
"Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a voler emprendre el seu camí dient que Girona mereix més i a reconèixer les coses que s'han fet bé en aquest govern", va afirmar Geis, anticipant una possible sortida de govern durant el ple municipal celebrat aquest dilluns.