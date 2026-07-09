El CEO sacseja el mapa electoral: Aliança Catalana supera Junts
- Segons el baròmetre del CEO, el PSC guanya però baixa, Junts perd la meitat dels suports i Aliança irromp com a tercera força
El nou baròmetre del CEO apuntala un canvi de cicle a Catalunya. Dibuixa un escenari electoral de fort canvi marcat per l'ascens imparable de la força d'extrema dreta independentista, Aliança Catalana. La pitjor parada seria Junts per Catalunya que perd la meitat dels suports al Parlament.
El PSC es mantindria com a primera força però amb retrocés significatiu en caure dels actuals 42 escons a només 36-38. Junts patiria la davallada més significativa passant de 35 a només 16-18 diputats. En paral·lel, ERC es consolidaria com a segona força amb una forquilla de 24-26 diputats.
La gran sorpresa és l’ascens d’Aliança Catalana, que es convertiria en tercera força amb 23-25 escons, superant Junts. Per darrere, el PP i Vox empatarien en una forquilla de 12-13 escons. Per darrere se situen Comuns i la CUP es quedarien uns 4 diputats a la Cambra.