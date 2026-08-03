La temperatura del mar deixa les platges gairebé sense meduses
- Les meduses costaneres, o bé no s'haurien pogut reproduir, o bé els exemplars joves haurien mort
Les meduses, que habitualment solem veure a les platges quan arriba la calor, enguany no han arribat a la costa. Segons els investigadors, l'alta temperatura que l'aigua de mar té a prop de la costa des de fa setmanes està dificultant que arribin meduses de mar obert.
"No tenim meduses, però és un senyal de quelcom no està bé", assegura Josep Maria Gili, investigador del CSIC. I explica que l'aigua de la costa és "massa calenta com per poder barrejar-se amb la de fora". I les meduses costaneres, o bé no s'haurien pogut reproduir, o bé els exemplars joves haurien mort pel mateix motiu.
Escalfament del mar
Que el mar s'escalfa, en Josep ho sap bé. Fa més de cinquanta anys que, dos cops per setmana, surt amb la seva barca per mesurar la temperatura de l'aigua a l'Estartit. "25,1 ºC, dos graus per sobre la mitjana", assegura a RTVE. El rècord el va registrar l'agost de fa dos anys, quan la temperatura en superfície va arribar als 27,6 graus.
"L'últim mig segle la temperatura ha pujat pràcticament un grau i mig, i a nivells baixos, fins a un grau". Segons els experts, si les calorades persisteixen, difícilment veurem bancs de meduses aquest estiu.