El Suprem amnistia la primera consellera del govern de Puigdemont
- Es tracta de la republicana i exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret
- ERC celebra la decisió del tribunal i exigeixen que s'apliqui la llei a la resta d'afectats
El Tribunal Suprem amnistia el primer membre del govern de Carles Puigdemont afectat per una causa del procés: es tracta de la republicana i aleshores consellera d'Agricultura, Meritxell Serret.
Serret va marxar a l'exili durant 3 anys, però va tornar el 2021 per comparèixer voluntàriament davant el Suprem i recollir l'acta de diputada. I és que el delicte de desobediència del qual se l'acusava, per facilitar l'1-O no comportava penes de presó. Aleshores, va assumir la conselleria d'Exteriors del govern de Pere Aragonès.
L'abril de 2023, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la va condemnar a un any d'inhabilitació i a pagar 12.000 euros de multa per l'1 d'octubre. Després de recórrer la condemna amb un recurs de cassació, el Suprem ha acordat aplicar-li la llei d'amnistia i declarar extinta la responsabilitat penal que pogués derivar-se dels fets.
En un comunicat, Esquerra Republicana s'ha mostrat satisfeta per la decisió del Suprem d'amnistiar Serret. La formació assegura que avala l'estratègia "sòlida" que s'ha seguit amb la llei, i era inevitable que prengués aquesta decisió després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Els republicans exigeixen ara que s'apliqui la llei a la resta d'afectats.
En la mateixa línia s'ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del Vietnam, en viatge institucional. El cap de l'executiu ha assenyalat que la sentència del TJUE "certifica la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret europeu". "M'agradaria que n'arribessin més i ràpid", ha remarcat, sobre la decisió del Suprem.
Altres exconsellers pendents de l'amnistia
Més enllà de Carles Puigdemont, qui també està pendent que se li apliqui la llei d'amnistia, són onze els exconsellers del govern de l'1-O afectats per diverses causes judicials: Oriol Junqueras (Economia), Raül Romeva (Acció Exterior), Dolors Bassa (Treball), Jordi Turull (Presidència), Toni Comín (Salut), Joaquim Forn (Interior), Clara Ponsatí (Ensenyament), Lluís Puig (Cultura), Santi Vila (Empresa), Carles Mundó (Justícia) i Meritxell Serret (Governació i Administracions Públiques).
Junqueras, Turull, Romeva i Bassa tenen penes d'inhabilitació que s'allarguen fins al 2030 i 2031. El Constitucional està pendent de resoldre els seus recursos d'empara, el primer que abordarà serà el de Turull el 22 de setembre.