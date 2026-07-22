Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per incomplir la sentència del TJUE sobre l'amnistia
- L'expresident demana al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia i l'acusa d'una "estratègia obstruccionista"
- Puigdemont compara a Espanya amb els tribunals de Polònia i Hongria per "desafiar" el TJUE
Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar la llei d'amnistia, després que la setmana passada, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés el gruix de la norma. La defensa de l'expresident ha presentat una reclamació davant l'executiu comunitari per incompliment del dret europeu. En aquest sentit, considera que el Tribunal de Comptes espanyol està obstruint l'aplicació de la llei d'amnistia, malgrat el dictamen favorable de la Cort de Luxemburg al perdó judicial.
En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boye, al qual ha tingut accés RTVE, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig es mostren contraris a l'obertura d'un nou termini de 10 dies perquè les parts presentin al·legacions, una decisió que consideren innecessària. El document explica que han sol·licitat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament la mesura de gràcia i l'acusen d'estar duent a terme una "estratègia obstruccionista", i neguen que les despeses del procés es financessin amb fons procedents del pressupost comunitari. Per això, demanen a la Comissió que obri contra el Regne d'Espanya el procediment d'infracció previst en el tractat de funcionament de la Unió Europea, per incomplir la sentència europea que avala l'amnistia. També li demanen que enviï una carta d'emplaçament a l'Estat espanyol "amb caràcter urgent" degut a " la naturalesa de l'incompliment i la incidència sobre mesures cautelars que graven els denunciants en més de 9,5 milions d'euros".
En la seva denúncia, relaten que el Tribunal de Comptes "va difondre una nota de premsa oficial que tergiversa el sentit de la sentència" del TJUE, en afirmar per exemple que la decisió "admet les vuit qüestions plantejades" pel tribunal espanyol, malgrat que vàries d'aquestes "van ser declarades inadmissibles".
Puigdemont ho titlla de "desafiament" a Europa
En una publicació a X, Puigdemont titlla la decisió del Tribunal de Comptes com un "desafiament en tota regla" a la Unió Europea similar a la que s'ha produït en altres estats membres com Polònia i Hongria. "La UE tolerarà a Madrid allò que va exigir a Varsòvia?", s'ha preguntat. En aquest sentit, considera que al nacionalisme espanyol "la idea d'Europa li repugna" i que només la utilitza "quan la pot instrumentalitzar, quan en pot treure diners i quan les resolucions judicials li van a favor".
July 22, 2026
L'expresident també ha acusat la jutgessa de "prevaricadora" i ha criticat el procés, ja que argumenta que Societat Civil Catalana, una de les entitats demandants, va anunciar dies abans de la sentència del TJUE que el Tribunal de Comptes examinaria de nou la qüestió en comptes d'aplicar directament l'amnistia, tal com ha succeït.
Fons nacionals, no europeus
Sobre la qüestió prejudicial del Tribunal de Comptes al TJUE, la Cort de Luxemburg va concloure que les irregularitats comptables vinculades al procés independentista català no suposen un perjudici per a les arques comunitàries. En aquest sentit, va assenyalar que el fet d'haver fet servir fons públics per l'1-O (com les despeses del referèndum de 2017 i la promoció exterior de la independència) no vol dir que siguin diners que provenen del pressupost de la Unió o estiguin destinats a aquest. Tampoc va considerar que els interessos financers de la Unió estiguin afectats per la simple disminució de la Renda Nacional Bruta d'Espanya (sobre la qual es calcula part de la contribució al pressupost de la UE) derivada de la possible secessió d'una part del territori.