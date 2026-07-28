Hisenda ajorna al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal
- Les comunitats del PP havien demanat més temps per analitzar la proposta de finançament autonòmic
- La proposta planteja que les comunitats autònomes disposin de 20.975 milions d’euros addicionals
El Ministeri d’Hisenda ha decidit ajornar fins al 4 de setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que s’havia de celebrar aquest dimecres a Madrid per abordar la reforma del sistema de finançament autonòmic.
La decisió arriba després que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular reclamessin més temps per estudiar la documentació presentada pel govern espanyol.
Les autonomies populars van remetre aquest dilluns una carta al ministre d’Hisenda en què demanaven posposar la trobada perquè consideren que no disposen de prou informació per analitzar amb garanties la proposta de reforma. El ministeri ha acceptat la petició amb l’argument de mantenir obertes les vies de diàleg entre administracions.
Crítiques del Govern
Tot i acceptar l’ajornament, Hisenda considera “sorprenent” que la petició arribi ara, després que Canàries hagi anunciat el seu suport al nou model. Segons fonts governamentals, fa mesos que l’executiu ofereix reunions tècniques i espais de negociació amb les comunitats per estudiar els detalls de la reforma.
Fins ara, Catalunya era l’única comunitat que havia expressat clarament el seu suport al nou sistema de finançament. Amb el posicionament favorable del govern de Coalició Canària i el PP a l’arxipèlag, el bloc contrari passa a ser integrament de comunitats liderades pel PP.
Més recursos per a les autonomies
El ministre d’Hisenda, Arcadi España, defensa que la reforma permetrà que les comunitats autònomes disposin de 20.975 milions d’euros addicionals per reforçar l’estat del benestar i millorar serveis públics com la sanitat, l’educació o la dependència.
El govern espanyol confia que el nou calendari faciliti un debat més constructiu abans de la votació prevista al setembre.