Hisenda remet a les CCAA la proposta de un nou model de finançament
- El nou model de finançament autonòmic preveu més recursos i autonomia fiscal
- Segons la proposta que es discutirà el 29 de juliol, Catalunya hi guanyaria 4.686 milions anuals
El Ministeri d’Hisenda ha remès aquest divendres a les comunitats autònomes el document amb el detall de la proposta de reforma del sistema de finançament, que es debatrà a finals de juliol al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
El text desenvolupa les línies ja presentades el gener i marca l’inici d’una nova fase de negociació amb els governs autonòmics.
Romero demana discutir el nou model
La consellera d’Economia i Finances, Alicia Romero, assegura que Catalunya “no pot renunciar” al nou model de finançament. La titular d’Economia ha instat aquesta setmana al Palrament als grups com Junts i el PP que permetin la tramitació parlamentària del nou sistema i ha assegurat que en els mesos de debat es poden incorporar “les esmenes oportunes” per modificar-lo.
“El nou model de finançament aporta 4.700 milions d’euros més a Catalunya.— Alícia Romero 💜 (@aliciarll) July 8, 2026
No els agrada prou, @JuntsXCat? Permetin tramitar el nou model al Congrés i, aleshores, negociem i millorem-lo. No perdem aquesta oportunitat. Transitem camins que portin realitats i que ens permetin… pic.twitter.com/CCh0D1ANEq“
Més recursos per a totes les comunitats
Segons fonts d'Hisenda, el nou model preveu un increment global de 20.975 milions d’euros per al conjunt de territoris del règim comú.
L’executiu espanyol defensa que la proposta garanteix que totes les comunitats autònomes en surtin beneficiades, reforçant així el finançament dels serveis públics i l’anomenat estat del benestar.
Impacte directe a Catalunya
En aquest marc, Catalunya podria rebre 4.686 milions d’euros addicionals anuals. A més, el Govern central assenyala que també es veuria afavorida per noves mesures com el mecanisme d’IVA de les pimes i el fons climàtic, especialment rellevant per als territoris del litoral mediterrani.
El model incorpora també una garantia de “statu quo” perquè cap autonomia perdi recursos respecte al sistema actual.
La consellera ha destacat que amb l’eliminació de les bestretes i les liquidacions -ara es liquida a dos anys vista- es rebran els recursos que paguen els catalans per via impositiva “al mateix moment” malgrat que no es recapta directament.
Més autonomia i corresponsabilitat fiscal
Un dels eixos clau és l’augment de l’autonomia fiscal. La proposta planteja incrementar la cessió de grans impostos com l’IRPF (fins al 55%) i l’IVA (fins al 56,5%), a més d’incloure nous tributs en el sistema.
Aquesta mesura busca reforçar la coresponsabilitat fiscal de les comunitats i dotar-les de més capacitat per gestionar els seus ingressos.
Nous criteris per repartir els recursos
El model introdueix una revisió del càlcul de la població ajustada, amb més variables demogràfiques, socials i territorials per determinar les necessitats de cada autonomia.
També reforça els mecanismes de solidaritat interterritorial, amb sistemes de nivellació horitzontal i vertical per reduir les diferències de finançament per habitant. El ministeri insisteix que la proposta continua oberta al diàleg i haurà de ser debatuda tant al CPFF com al Congrés.