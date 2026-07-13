Illa titlla de "mals espanyols" qui critica el model de finançament pel seu "origen"
- El president de la Generalitat reivindica el lideratge polític de Catalunya a l'Estat
- El socialista reconeix que els pressupostos aprovats li donen "marge" per tota la legislatura
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que qui critica el nou model de finançament pactat pel govern de Sánchez amb ERC pel seu "origen" en comptes del seu contingut són "mals espanyols". Així s'ha referit el cap de l'executiu en el marc de la cinquena edició de 'Los Desayunos', organitzada per RTVE i AGÈNCIA EFE.
"Ja n'hi ha prou de desconfiança amb Catalunya", ha expressat Illa. En aquest sentit, ha demanat a les autonomies governades pel Partit Popular que es prenguin seriosament la proposta de finançament que es presentarà en el pròxim Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol i que si no els hi agrada, que presentin una alternativa.
“🔴Illa titlla de "mals espanyols" els qui critiquen el nou model de finançament pel seu "origen" i no pel seu contingut | #LosDesayunosRTVEEFE— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 13, 2026
🗣️ "Ja n'hi ha prou de desconfiança amb Catalunya". pic.twitter.com/cLBFq6E9K2“
Pel president, Catalunya està demostrant el seu lideratge polític en qüestions com el finançament "on totes les comunitats autònomes milloren i cap perd recursos". Així doncs, ha assenyalat que es redueix en un 50% les diferències de recursos entre territoris, a la vegada que es guanya "autonomia financera" augmentant la cessió de l'IRPF fins al 55% i de l'IVA fins al 56,5%.
Un altre àmbit on Illa ha tret pit és que Catalunya lidera la construcció d'habitatge públic a l'Estat amb 6 de cada 10 pisos protegits. A més, ha reivindicat ser "pioners" en l'aplicació de la llei de l'Habitatge: "Podem afirmar que la llei funciona i que la llei és positiva". Així doncs, ha anunciat que des que es van aplicar els topalls de preus als lloguers en zones tensionades s'ha reduït el preu en un 4,7% a Barcelona i en un 1,3% a la resta de municipis, mentre que fora de les restriccions els lloguers s'han incrementat en un 9%.
Uns pressupostos per tota la legislatura
Pel que fa als pressupostos de Catalunya aprovats recentment, Illa ha manifestat que li donen "marge" per tota la legislatura. En aquest sentit, ha afegit que Catalunya és avui “exemple” d’una política “constructiva i respectuosa” que beneficia la societat. “És el pressupost més ambiciós de la història de Catalunya, amb 49.200 milions d’euros”, ha reblat Illa.
Espera que s'aprovin els comptes a l'Estat
Sobre els pressupostos generals de l'Estat, Illa s'ha mostrat optimista i creu que es podran aprovar. El president ha assegurat que els comptes no són “un tràmit ni una excusa”. "Tothom ha d’estar al seu lloc i a l’altura de les circumstàncies, i no demanar impossibles", ha apel·lat a la resta de forces parlamentàries.
El president també s'ha mostrat convençut que Pedro Sánchez es tornarà a presentar a les eleccions del 2027 i que, en conseqüència, governarà. “Aquí no estem davant d’una alternativa conservadora. Ho dic amb tot el respecte. Estem davant d’una involució", ha expressat.