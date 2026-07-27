Restablerta la circulació de l'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès
- Un incendi de vegetació a tocar de les vies ha obligat a tallar el pas dels trens des de les 8:22 h d'aquest dilluns
- Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat, que ja ha quedat tancada
Un incendi de vegetació a tocar de les vies ha obligat a tallar la circulació dels trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès. La incidència afecta el servei entre Barcelona i Madrid.
Els Bombers han rebut l'avís a les 8:22 h. Els agents treballen amb set dotacions terrestres i un mitjà aeri per sufocar el foc, que es troba a prop del camí de la Nou de la Pobla de Montornès. Protecció Civil havia activat la prealerta del pla Ferrocat, que ja ha quedat tancada.
Tot plegat, en una jornada complicada pel que fa als incendis, ja que hi ha 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendis forestals. A més, 173 localitats estan en perill molt alt, mentre que es manté restringit l'accés a sis espais naturals: el Montmell – Marmellar, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa – Vandellòs i Prades.