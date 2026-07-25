La temporada de bany acumula 25 ofegaments mortals en platges, piscines i aigües interiors
- La Costa Daurada registra 10 dels 13 ofegats a les platges catalanes
- Persones majors de 65 anys i menors d'edat, els col·lectius més vulnerables
La temporada de bany es va iniciar fa 40 dies i ja s'han registrat 25 ofegaments des del 15 de juny. Es tracta de 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. La última víctima ha estat un jove que s'hauria ofegat aquest divendres al vespre mentre es banyava al canal marítim d'Amposta.
El nombre de morts per ofegaments aquesta temporada va pel camí de superar les xifres de l'any passat. Entre el 15 de juny i el 15 de setembre del 2025, van morir 20 persones ofegades a les platges, 4 en piscines i 4 en aigües interiors. Les persones que han perdut la vida en piscines aquest any ja superen les de l'any passat, mentre que en aigües interiors s'ha igualat la xifra de l'exercici anterior durant tota la temporada de bany, i en el cas de les platges es van registrar també 13 ofegaments amb data del 25 de juliol.
Per indrets, la Costa Daurada és la zona que acumula més ofegaments amb 10 morts, per 2 a la Costa Brava i 1 a la Costa Central. Si s'analitza per edats, sis dels ofegats tenien més de 65 anys, quatre eren adults i tres menors d'edat. Pel que fa al sexe, 11 han estat homes i 2 dones.
En el cas de les piscines, 7 de les 8 víctimes mortals han estat principalment en piscines privades. Aquí el perfil majoritari és el de dona major de 65 anys. Quatre de les persones ofegades eren persones grans i sis d'elles eren dones.
Finalment, en les aigües interiors, tres dels morts han estat en rius, gorgs i canals, mentre que un dels ofegats ha estat en un pantà. Totes les víctimes eren homes, dos d'ells menors d'edat, un jove i un amb més de 65 anys.
Crida a extremar les precaucions
Davant aquestes xifres, el Govern torna a fer una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments. En el Dia Mundial de Sensibilització sobre els Ofegaments, l'executiu recomana nedar en companyia i sempre que sigui possible en espais amb servei de vigilància i salvament. A la vegada, aconsella supervisar el bany dels infants, respectar les banderes i les indicacions dels socorristes, així com evitar el consum de begudes alcohòliques durant la pràctica d'activitats aquàtiques.
En cas de veure que una persona s'està ofegant, cal seguir tres passos: protegir, alertar i socórrer. En primer lloc, treure la víctima de l'aigua de manera segura, sense posar-se en risc durant el rescat. Després, alertar immediatament el servei de vigilància i salvament o trucar al 112. En la intervenció, cal evitar moviments bruscos si la víctima presenta falta de mobilitat, col·locar-la en posició lateral de seguretat si està inconscient, però respira, així com iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar si no respira.