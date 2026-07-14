Moren ofegats dos germans bessons d'11 anys al riu Ter, a Manlleu
- Els Mossos investiguen les circumstàncies, tot i que la principal hipòtesi apunta a un accident
- L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci en record dels dos menors
Manlleu viu hores de commoció després de la mort de dos germans bessons d'11 anys, veïns del municipi, que han estat localitzats sense vida aquest dimarts al riu Ter. Els menors, d'origen ghanès, estaven desapareguts des de dilluns a la tarda i els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a una mort accidental.
Ampli dispositiu de recerca
L'alerta es va activar dilluns al vespre, quan els pares van comprovar que els dos nens no havien tornat a casa després de sortir a fer esport. La Policia Local de Manlleu va rebre l'avís cap a les nou de la nit i, posteriorment, el cas va passar als Mossos d'Esquadra, que van desplegar un ampli operatiu de cerca.
Cap a les 23:30 horas, els investigadors van localitzar roba dels menors a prop del riu Ter, una troballa que va centrar els esforços dels equips d'emergència en aquesta zona. Al dispositiu hi van participar efectius policials, drons i especialistes de la Unitat Subaquàtica dels Mossos.
Els equips d'emergència localitzen els dos germans al riu
Els treballs de cerca han continuat durant tot el matí d'aquest dimarts. Cap a les 13 hores, els equips d’emergència han localitzat el primer cos a la llera del riu Ter. Aproximadament una hora més tard, al voltant de les 14 hores, s’ha trobat el segon.
La troballa ha confirmat el pitjor desenllaç d'una recerca que havia mantingut en alerta familiars, veïns i serveis d’emergència durant tota la nit.
Els cossos han estat traslladats a l'Institut de Medicina Legal, on se'ls practicaran les corresponents autòpsies per determinar les causes exactes de la mort.
Investigació oberta per reconstruir els fets
Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per esclarir què va passar abans de la desaparició dels dos menors. Els investigadors estan reconstruint els seus moviments durant les hores prèvies al succés per determinar per què es trobaven a la zona del riu.
Els agents han practicat una inspecció ocular de l'escenari i també estan prenent declaració a possibles testimonis que puguin aportar informació rellevant per a la investigació.
Tot i que la principal hipòtesi és que els nens haurien mort ofegats de manera accidental, la policia manté obertes totes les diligències fins a disposar dels resultats forenses i de totes les proves recollides.
Respecte i discreció durant la investigació
L'Ajuntament de Manlleu ha expressat el seu "més profund dolor" per la mort dels dos menors i ha traslladat el seu condol a la família, com també a les persones properes afectades per aquesta "pèrdua irreparable".
Davant la commoció generada al municipi, el consistori ha fet una crida a mantenir el màxim respecte i discreció, evitant la difusió d'informacions no contrastades per preservar la intimitat de la família en aquests moments especialment difícils.
A més, l'Ajuntament ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 20.00 hores en record dels dos germans i com a mostra de suport als seus