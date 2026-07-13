Una nena de 9 anys mor per la caiguda d'una pedra a la zona de bany de La Fontcalda a Gandesa
- També ha resultat ferida de gravetat una noia de 24 anys
- L'Ajuntament de Gandesa ha decretat dos dies de dol
Una nena de 9 anys ha perdut la vida aquest diumenge a la zona de banys dels Estrets de la Fontcalda a Gandesa (Terra Alta). A causa del mateix despreniment de pedres de les parets dels gorgs, una noia de 24 anys ha resultat ferida greu.
L'alerta als serveis d'emergència s'ha rebut a les 15:20 hores. Immediatament, s'ha activat l'helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) Muntanya amb metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i tres dotacions terrestres de suport. Els serveis mèdics no han pogut fer res per la vida de la menor. En el cas de la noia ferida, ha estat traslladada amb helicòpter a l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.
Les patrulles de seguretat ciutadana dels Mossos han habilitat un espai segur on familiars i acompanyants de les víctimes han estat atesos per efectius de suport psicològic del SEM.
L'Ajuntament de Gandesa ha decretat dos dies de dol per la mort de la menor a la zona de banys. "Volem expressar el nostre més sentit condol i tot el nostre escalf a la família i persones properes en aquests moments tan dolorosos", ha afirmat sobre el succés el consistori en un comunicat.