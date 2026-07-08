Mor ofegada una nena de sis anys en una piscina de Balaguer
- L’Ajuntament ha decretat dia de dol i ha suspès totes les activitats
- És la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l’inici de la temporada de bany
Una nena de sis anys ha perdut la vida aquest dilluns al vespre després d’ofegar-se a la piscina del complex esportiu del barri del Secà, a Balaguer, a la comarca de la Noguera. Els fets van generar una ràpida mobilització dels serveis de socorrisme i d’emergència, que van intentar reanimar la menor sense èxit.
Segons les primeres informacions, la intervenció dels socorristes va ser immediata en detectar la situació. Posteriorment, els equips mèdics d’emergència van continuar amb les maniobres de reanimació, però finalment no es va poder salvar la vida de la nena.
Dia de dol i activitats suspeses
Davant la gravetat dels fets, l’Ajuntament de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial. El consistori ha suspès totes les activitats previstes al municipi i ha convocat un minut de silenci a la tarda a les piscines municipals que romanen obertes per l’onada de calor.
Quarta víctima de la temporada
La mort de la menor eleva a quatre el nombre de persones que han perdut la vida per ofegament en piscines a Catalunya des de l’inici de la campanya de bany d’aquest estiu. Les autoritats insisteixen en la importància de la vigilància constant, especialment en el cas dels menors.