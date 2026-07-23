Perill extrem d’incendi en 161 municipis i set espais naturals restringits
- Montserrat i la Serra de Montsant s'afegeixen als espais naturals tancats
- La temperatura màxima d'aquest dijous s’ha registrat a Vinebre, amb 43,2 °C, seguida d’Ascó amb 41,4 °C
Els Agents Rurals preveuen activar aquest divendres el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d’incendi forestal en 161 municipis de 22 comarques de Catalunya. A més, el nivell 3, corresponent a un perill molt alt, afectarà 474 municipis de 39 comarques.
Davant l’elevat risc d’incendi, es manté restringit l’accés a set espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell-Marmellar, el Montsec d’Ares, el Montsec de Rúbies, Montserrat i la Serra de Montsant. En el cas de Montserrat, les limitacions afecten l’entorn del parc natural, però no l’accés al monestir.
Crida a la prudència
El coordinador regional d’especialitats dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Josep Maria Capdevila, ha demanat a la ciutadania que actuï amb responsabilitat, respecti les restriccions vigents i consulti abans d’accedir al medi natural si hi ha limitacions o activitats prohibides.
També ha recordat la necessitat de trucar al 112 davant qualsevol columna de fum.
Calor extrema arreu del país
L’episodi de calor ha deixat aquest dijous temperatures superiors als 40 graus en diversos punts de Catalunya. La màxima s’ha registrat a Vinebre, amb 43,2 °C, seguida d’Ascó amb 41,4 °C. El Meteocat manté avisos per calor intensa, especialment al Segrià i la Ribera d’Ebre.
La Protecció Civil manté activat el pla INFOCAT per risc màxim d’incendi forestal. La situació es podria complicar amb l’entrada de vents a Ponent i les Terres de l’Ebre, mentre que els Bombers han reforçat els dispositius operatius davant l’alt risc de foc forestal.