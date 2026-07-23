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Les notícies de RTVE Catalunya

Perill extrem d’incendi en 161 municipis i set espais naturals restringits

  • Montserrat i la Serra de Montsant s'afegeixen als espais naturals tancats
  • La temperatura màxima d'aquest dijous s’ha registrat a Vinebre, amb 43,2 °C, seguida d’Ascó amb 41,4 °C
Agents rurals amb uniformes verds restringeixen l'accés al Coll de can Maçana, Espai Natura Montserrat, amb una cinta i una senyal de prohibició. Un cartell dona la benvinguda.
Els agents rurals restringeixen l'accés a Montserrat acn ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

Els Agents Rurals preveuen activar aquest divendres el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d’incendi forestal en 161 municipis de 22 comarques de Catalunya. A més, el nivell 3, corresponent a un perill molt alt, afectarà 474 municipis de 39 comarques.

Davant l’elevat risc d’incendi, es manté restringit l’accés a set espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell-Marmellar, el Montsec d’Ares, el Montsec de Rúbies, Montserrat i la Serra de Montsant. En el cas de Montserrat, les limitacions afecten l’entorn del parc natural, però no l’accés al monestir.

Crida a la prudència

El coordinador regional d’especialitats dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Josep Maria Capdevila, ha demanat a la ciutadania que actuï amb responsabilitat, respecti les restriccions vigents i consulti abans d’accedir al medi natural si hi ha limitacions o activitats prohibides.

També ha recordat la necessitat de trucar al 112 davant qualsevol columna de fum.

Risc extrem d'incendi per la calor intensa i la baixa humitat
Risc extrem d'incendi per la calor intensa i la baixa humitat

Calor extrema arreu del país

L’episodi de calor ha deixat aquest dijous temperatures superiors als 40 graus en diversos punts de Catalunya. La màxima s’ha registrat a Vinebre, amb 43,2 °C, seguida d’Ascó amb 41,4 °C. El Meteocat manté avisos per calor intensa, especialment al Segrià i la Ribera d’Ebre.

Els temporers avancen l'horari per la calor i els ramaders usen ventiladors per evitar pèrdues en la producció de llet
Camp i ramaderia pateixen els efectes dels més de 40 graus a les terres de Ponent

La Protecció Civil manté activat el pla INFOCAT per risc màxim d’incendi forestal. La situació es podria complicar amb l’entrada de vents a Ponent i les Terres de l’Ebre, mentre que els Bombers han reforçat els dispositius operatius davant l’alt risc de foc forestal.

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