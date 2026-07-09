El confinament, la millor protecció davant d'incendis forestals
- El confinament és la mesura més segura per protegir la població en cas d’incendi forestal a prop de zones habitades
- Experts i autoritats insisteixen que quedar-se a casa redueix riscos i facilita la tasca dels equips d’emergència
Aquests dies, moltes poblacions reben alertes ES-ALERT per tal de cofirnar-se quan es declara un incendi a prop d’habitatges. Es tracta d’una eina clau per protegir la ciutadania i garantir una resposta coordinada dels serveis d’emergència.
Ahir, unes 6.000 persones van quedar confinades a Gavà per un foc que va arribar a tocar de zones residencials. L’episodi va generar tensió entre els veïns, alguns dels quals encara revisen els danys i netegen restes visibles, mentre el neguit pel confinament encara persisteix.
El confinament, una decisió estratègica
L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, defensa que el confinament és la millor manera de controlar la situació. Recorda que, tot i la voluntat inicial d’ajudar, arriba un moment en què cal deixar actuar els equips d’emergència de manera coordinada.
Per què és millor confinar-se que evacuar
Els experts ho tenen clar: el confinament és més segur que l’evacuació en la majoria de casos. Segons l’inspector dels Bombers, Oriol Corbella, “tenim comprovat que el més segur és el confinament i no l’evacuació”. Corbella explica que des del 2018 es reforça l’anàlisi immediata dels incendis: “Des del moment que hi ha un incendi, s’analitza cap a on es dirigeix i, mentre s’envien recursos, també s’emeten alertes per assegurar la protecció de la població”.
L’inspector alerta que, per contra, les evacuacions poden provocar col·lapses a les carreteres, amb desplaçaments enmig del fum i risc d’accidents. Aquest escenari complica la feina dels equips d’emergència, que han de dividir esforços entre l’extinció i l’atenció a les persones.
Com es decideixen les mesures
Els Bombers valoren diferents factors abans de decidir: la velocitat del foc, les rutes de sortida, la població afectada o les característiques dels habitatges. Corbella subratlla que cada situació s’analitza específicament per determinar si cal confinar o evacuar, sempre amb l’objectiu de minimitzar riscos.
Un espai segur davant del foc
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, destaca que el confinament és una mesura clau d’autoprotecció. “Permet que les persones tinguin un espai segur per afrontar el risc si arriba l’incendi”, afirma.
Solé adverteix que estar a l’exterior davant d’un incendi forestal és un perill molt greu: “A l’interior tenim molta més seguretat que a fora, on no tenim capacitat de gestionar el risc”.
Els serveis d’emergència recorden que evitar danys personals també depèn del comportament de la població. Confinar-se ajuda els operatius, que poden centrar-se en l’extinció del foc sabent que no hi ha persones a l’exterior.
“Si hi ha dubte, cal obeir les autoritats, tancar portes i finestres i quedar-se dins”, insisteix Oriol Corbella.
Canvi de mentalitat davant l'emergència climàtica
Protecció Civil insisteix que el confinament forma part d’un canvi de mentalitat necessari en un context d’emergència climàtica. Els episodis meteorològics cada cop més extrems augmenten el risc d’incendis, especialment en zones d’interfície urbano-forestal.
En aquests espais, amb cases i urbanitzacions a tocar de massa forestal, és especialment important conèixer com actuar: mantenir-se a l’interior, trucar al 112 en cas d’emergència i seguir sempre les instruccions oficials.