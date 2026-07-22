Mor amb 103 anys Josep Vallverdú, escriptor i creador dels primers programes infantils en català
- L'escriptor Josep Vallverdú va crear el personatge Rovelló i va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes l'any 2000
- L'autor català ha estat contacontes a la televisió, creador dels primers programes infantils en català a TVE Catalunya, a més de poeta, narrador i lingüista
El 2023 l'escriptor Josep Vallverdú celebrava el centenari del seu naixement. Ara, tres anys més tard, l'autor lleidatà mor als 103 anys. El seu profund coneixement de l'escriptura i la narració per als més petits, el van convertir en un gran escriptor de literatura infantil i juvenil.
Vallverdú va escriure gairebé 300 obres, que han fet volar la imaginació de nens i nenes de generacions. Entre elles, destaca Rovelló, un clàssic de la literatura infantil catalana. De fet, l'any passat l'autor va entregar a la editorial La Galera el manuscrit El retorn de Rovelló, la continuació de la seva publicació mítica. Narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor, assagista i també contacontes als primers programes infantils en català, els de TVE Catalunya.
Vallverdú, l'oncle de Lleida
Josep Vallverdú va participar al programa Quitxalla, un dels primers infantils en català a la Història de la televisió, fent d'amfitrió a casa seva, a Puiggròs, les Garrigues. Rep els personatges de Els viatges de Mac i Àngela Bloc i els explica un conte, Sessió de primavera. També els parla del seu ofici d'escriptor i de la seva especialitat en novel·la juvenil, dels seus llibres com El venedor de peixos, En Roc drapaire o Rovelló, l'eixerit gosset que va protagonitzar la sèrie de dibuixos animats. Els du a passejar i els ensenya el poble, mentre l'actriu Rosa Novell fa el paper de neboda seva. El capítol es diu L'Oncle de Lleida.
No va ser aquest el primer cop que Vallverdú va parlar davant la càmera. Content, entre els fruiters del jardí i amb un cadell als braços, va sortir al monogràfic de la revista cultural Tot art el 1976. També va ser a Puiggròs. Va explicar la seva visió de la cultura a la ciutat de Lleida. Ell hi va néixer, a la capital del Segrià, però la família va fugir a Puiggròs pels bombardejos de les tropes franquistes durant la guerra.
Al Vostè pregunta de Joquim Maria Puyal
L'any 1980, en fer cent anys del naixement de Josep Maria Folch i Torres, el gran autor de teatre i escrits per a nens, Joaquim Maria Puyal va convidar al seu programa Vostè pregunta al que presenta com a professor i escriptor. Vallverdú fa referència a Quaranta, un llibre homenatge a Folch i Torres, i explica què significa aquest escriptor per la literatura infantil i juvenil en la cultura catalana.
Vallverdú parla de la seva feina com a professor de Batxillerat, que veiem a les imatges del programa. També de l'ofici d'escriptor de novel·la juvenil. Respon una mare preocupada perquè el seu fill no té interès a llegir, un espectador que pregunta per què hi ha mots diferents per a les mateixes coses, segons l'indret de Catalunya. Per a l'escriptor, Pompeu Fabra va ser un autor equànime en el seu diccionari. Finalment, referma la importància que es facin cursos de català parlat per a adults.
Desgraciadament, el programa no es conserva sencer pel mal estat del material, però el que queda és gairebé tot i és un goig escoltar-hi el mestre Vallverdú.
Un col·loqui sobre l'autor, amb ell present, per obrir l'Any Vallverdú a Lleida
Va ser a l'auditori Enric Granados on vam poder escoltar com Vallverdú reia en veure que s'ha convertit en un clàssic. Així ho va dir quan es va fer l'acte d'obertura del seu Any a Lleida. Un acte amb les autoritats de la ciutat i de l'Institut d'Estudis Catalans, entitat de la qual Josep Vallverdú és membre numerari de la Secció Filològica des del 1991. Aquest és un document que hem volgut incloure en aquest recull per la importància de la valoració de l'obra escrita de Vallverdú.
L'Any Vallverdú, inaugurat al Parlament
Un dia abans de la diada de Sant Jordi, vam poder veure Josep Vallverdú adreçant-se als assistents a l'acte d'inici del seu any al Parlament de Catalunya. Ell va llegir un fragment del seu llibre A ull nu, que va acabar amb l'ovació en peus de tot l'hemicicle.
A més d'escriure o ensenyar, Vallverdú va crear els premis d'assaig que duen el seu nom. Va rebre la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, la Creu de Sant Jordi i va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Premi Joan Fuster a la trajectòria i un IES a les Borges Blanques du el seu nom. Són premis importants, però possiblement el gran reconeixement cap a Josep Vallverdú ve per part dels milers d'infants que van gaudir i aprendre, en la seva pròpia llengua, gràcies a les seves històries.