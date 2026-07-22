Incendi forestal a Cervelló amb confinament a Can Paulet i les Rovires
- Els Bombers treballen des de les 14 hores que han rebut l'avís d'un foc al carrer Raval Bassons, a la urbanització de la Vall del Sol de Cervelló
- L'operatiu prioritza l'estabilització del flanc esquerre per evitar que el foc entri al fons d'un barranc
- S'ha demanat el confinament preventiu dels veïns de Can Paulet i les Rovires
Els Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest dimecres al migdia en un incendi de vegetació forestal declarat al carrer Raval Bassons, a la urbanització de la Vall del Sol, al terme municipal de Cervelló. L'avís del foc s'ha rebut a les 14.00 hores.
Per fer front a l'incendi, s'han mobilitzat 17 dotacions terrestres i set mitjans aeris, que treballen de manera coordinada per contenir l'avanç de les flames i evitar que el foc s'estengui per les zones forestals pròximes.
“🔥 Un incendi de vegetació forestal afecta la zona del carrer Raval Bassons, a la Vall del Sol de Cervelló.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 22, 2026
🧑🚒El @bomberscat reben l'avís a les 14.00 hores.
🚒🚁 S'hi han mobilitzat 17 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris per treballar en l'extinció del foc. #IFCervello pic.twitter.com/53ob4ENtr7“
Prioritat al flanc esquerre
Segons han informat els serveis d'emergència, l'estratègia principal se centra en el flanc esquerre de l'incendi. L'objectiu és impedir que les flames arribin al fons d'un barranc, una situació que podria complicar les tasques d'extinció i afavorir la propagació del foc per una àrea de difícil accés.
Els efectius terrestres i aeris treballen intensament en aquest sector per estabilitzar el perímetre i reduir el potencial de creixement de l'incendi.
Confinament preventiu de dues urbanitzacions
Davant l'evolució del foc, Protecció Civil ha demanat el confinament preventiu dels veïns de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires. En total, afecta unes 300 persones.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil ha emès una alerta ordenant el confinament a aquestes urbanitzacions, ubicades als municipis de Cervelló, la Palma de Cervelló i Vallirana, per la proximitat de l'incendi forestal.
“Ja s'ha enviat l'alerta als telèfons mòbils ES-ALERT— Protecció civil (@emergenciescat) July 22, 2026
Aquesta és la zona afectada pel confinament #ifcervello 👇
Pots consultar-la a https://t.co/Zi1e4HXtSz https://t.co/hTqpaxfw86 pic.twitter.com/YcO4fvalmo“
La mesura té com a finalitat garantir la seguretat de la població mentre els serveis d'emergència desenvolupen les tasques d'extinció. Les autoritats recomanen als residents que romanguin als seus habitatges, amb portes i finestres tancades, i que segueixin exclusivament la informació dels canals oficials.
Seguiment de l'evolució de l'incendi
Aquesta tarda, els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny per controlar l'incendi. De moment, no s'ha informat de la superfície afectada ni de possibles danys personals.
L'evolució de les condicions meteorològiques i l'eficàcia de les maniobres al flanc esquerre seran determinants en les properes hores per consolidar el control del foc.