PSC i ERC volen limitar la llei antiespeculació als grans tenidors
- Socialistes i republicans pretenen que la llei contra l’especulació immobiliària afecti només els propietaris de cinc o més habitatges
- Els comuns volen incloure excepcions per la compra d’edificis destinats a rehabilitació per destinar-los a lloguer habitual
PSC i ERC fant una passa enrera i volen que la futura llei contra l’especulació en l’habitatge quedi limitada als grans tenidors, és a dir, als titulars de cinc o més habitatges. Una posició que sembla que els comuns estan resignats a acceptar si la norma acaba tirant endavant.
La modificació, articulada a través de les esmenes presentades al Parlament, pretén reduir l’impacte de la norma sobre els petits propietaris i centrar-ne l’efecte en els actors amb una major presència al mercat residencial.
“🏘️ El Govern defensa la intenció del PSC de limitar la llei antiespeculació als grans tenidors | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 21, 2026
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El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha reconegut que "no és una sorpresa" i que aquest plantejament ja l'havia fet el PSC durant la discussió de la llei, no així ERC. "Ho volem tornar a discutir" ha indicat Cid, alhora que ha apuntat que "creiem que el tronc central de la llei queda preservat".
“🏘️ Els Comuns es comença a resignar a la intenció del PSC i ERC de limitar la llei antiespeculació als grans tenidors: "Creiem que es preserva el tronc central de la llei " | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 21, 2026
➕ Info: https://t.co/vFQOmsKaGj pic.twitter.com/y8mHhRGEZ6“
Comuns i CUP volen eliminar el paper dels ajuntaments
Per la seva banda, Comuns i CUP han registrat esmenes conjuntes per eliminar la part de la llei que condiciona les limitacions en la compra d’habitatges als plans d’ordenació urbanística municipals. Les dues formacions consideren que l’aplicació de la norma no hauria de dependre de la decisió de cada ajuntament.
Els Comuns també han acordat amb el PSC diverses esmenes per introduir excepcions a les limitacions de compra. Entre aquestes hi ha les adquisicions per causa de mort, així com la compra d’edificis destinats a rehabilitació integral amb el compromís de destinar-los posteriorment al lloguer d’habitatge habitual.
La norma busca que els habitatges es puguin adquirir principalment per residir-hi, per allotjar-hi un familiar o per destinar-los al lloguer habitual dins dels límits de preu previstos. El text també contempla, de forma excepcional, la compra d’una segona residència quan sigui l’única del comprador i es trobi en un municipi diferent del de la residència habitual.
Pendent del Consell de Garanties
La llei, impulsada pels Comuns com una de les contraprestacions acordades amb el PSC per aprovar els pressupostos, incorpora també un règim sancionador més sever. Es consideraran infraccions molt greus tant l’incompliment de les limitacions de compra com les operacions simulades destinades a esquivar-les.
Després de superar les esmenes a la totalitat de Junts, Vox, PPC i Aliança Catalana el 8 de juliol, la votació definitiva quedarà ajornada fins després de l’estiu perquè Junts i PP han anunciat que la recorreran al Consell de Garanties Estatutàries.