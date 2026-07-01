El nou pla de Rodalies per recuperar la confiança dels viatgers
- El Govern presenta un pla fins al 2040 per transformar Rodalies amb més freqüències, 182 trens nous i un milió de viatges diaris
- El nou pla ferroviari del Govern té tres fases i requereix incorporar 419 maquinistes i 266 interventors
La Generalitat es proposa recuperar la confiança dels viatgers que viatgen a Rodalies. L'horitzó que es marca és llunyà, el 2040, però potser per això més realista.
El nou Pla de Serveis Ferroviaris fins al 2040 preveu duplicar la demanda, passant dels prop de 455.000 desplaçaments diaris actuals fins al milió en els pròxims quinze anys. Per assolir aquest objectiu es planteja una reorganització integral de Rodalies, Regionals i serveis Avant, amb més freqüències, nous recorreguts i serveis semidirectes.
Entre les principals novetats destaca la introducció de trens ràpids entre Barcelona i pols territorials com Manresa, Blanes o Vilafranca, així com la creació de noves línies com la R88 entre Reus i Girona pel Vallès | INFORMA: Cristina Martín
Nous trens i més personal per sostenir el sistema
Per fer possible aquest salt, el Govern calcula que seran necessaris 182 nous trens, així com la contractació de 419 maquinistes i 266 interventors. Tot i això, encara no s’ha concretat la inversió global del projecte. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha admès que el sistema ferroviari actual està “al límit” i que el canvi “ni és gratuït ni automàtic”.
El pla s’implementarà en tres horitzons —2030, 2035 i 2040—. Les primeres millores arribaran entre 2027 i 2028, amb actuacions com nous serveis semidirectes, el perllongament de línies i la posada en marxa de la línia R-Aeroport.
A partir del 2030 es produirà un salt més notable amb doble freqüència en diverses línies i nous trajectes, mentre que el 2040 inclourà transformacions estructurals com el desdoblament complet de l’R3 o la nova línia orbital R9.
Millor connexió territorial i menys temps d’espera
El projecte aposta per una xarxa amb freqüències d’entre 15 minuts i dues hores, grans nodes d’intercanvi com Sants o Maçanet i una millor coordinació territorial.
També es plantegen millores específiques per zones: més trens a Girona, reforç del Camp de Tarragona i consolidació del nucli de Lleida. L’objectiu final és reduir els temps d’espera, millorar la fiabilitat i fer el sistema més fàcil d’utilitzar.
Principals millores del nou pla de Rodalies
🔁 Duplicar l’oferta ferroviària: Increment de 27,8 milions de quilòmetres-tren. Objectiu de passar de 455.000 a 1 milió de viatges diaris el 2040.
🚄 Nous trens i més personal: Incorporació de 182 nous trens. Contractació de 419 maquinistes i 266 interventors.
⏱️ Més freqüències i millor regularitat: Trens cada 15 minuts a zones més denses. Freqüències d’entre 30 minuts i 2 hores segons línia. Horaris més simples i fàcils de recordar.
🚉 Nous serveis i línies: Nova línia R88 (Reus–Girona pel Vallès). Creació de la línia R-Aeroport. Futura línia orbital R9 (Terrassa–Granollers). Ús de vies d’alta velocitat per a Rodalies.
⚡ Trens més ràpids i serveis semidirectes: Connexions més ràpides entre Barcelona i ciutats com Manresa, Blanes i Vilafranca. Nous serveis semidirectes per reduir temps de viatge.
🔄 Millor connexió i intercanvis: Nodes clau de correspondència: Sants, Lleida, Maçanet i Sant Vicenç de Calders. Millora dels transbordaments entre línies.
🛤️ Ampliacions i millores d’infraestructura: Desdoblament complet de l’R3. Prolongacions de línies (R1, R8, R11, R-Aeroport, etc.) Millor integració territorial de la xarxa.