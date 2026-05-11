Crítiques a la fi de la gratuïtat de Rodalies tres mesos després
- El Govern posa fi a la gratuïtat de Rodalies tot i que les plataformes d’usuaris alerten que la normalitat prèvia a l’accident de Gelida no s’ha recuperat
- Rodalies reforça personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments
Primer dia laborable en què els usuaris de Rodalies tornen a pagar pel servei ferroviari, després de tres mesos i mig. La condició del Govern era mantenir la gratuïtat fins que es pogués recuperar la normalitat prèvia a l'accident mortal de Gelida de mitjans de gener.
Les plataformes d'afectats com Dignitat a les vies adverteixen que encara hi ha moltes obres que cal executar i que el servei "continua sent nefast" malgrat els treballs de millora. El Ministeri de Transports i la Generalitat consideren que els principals punts negres ja s’han solucionat, especialment amb la recuperació de la circulació en línies amb molts usuaris, com l'R4.
Crítiques dels usuaris
Des de l’estació de Sants, molts viatgers expressen el seu malestar per haver de tornar a pagar per un servei que consideren encara deficient | Informa: Cristina Martín
El president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), Adrià Ramírez, ha assegurat a Ràdio 4 que “Rodalies no s’ha recuperat” i nega que s’hagi assolit la normalitat promesa. Posa com a exemple trams encara sense servei, com a l’Ebre o a l’R3 per sobre de Ribes de Freser, així com la interrupció de l’R7. Ramírez atribueix la situació a dècades de desinversió, avalades per un informe de l’AIReF, i reclama prioritzar inversions útils per als 400.000 usuaris diaris del servei.
Tot i els treballs de millora anunciats, els col·lectius d’usuaris asseguren que Rodalies no ha recuperat uns estàndards mínims de fiabilitat. Reclamen que no es doni per superada la crisi i exigeixen més inversions i una millora sostinguda del servei, abans de considerar definitivament tancada l’etapa oberta després de l’accident de Gelida.
Reforç de personal i cost econòmic
Amb la fi de la gratuïtat, Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per facilitar la compra d’abonaments recurrents i títols habituals. Una setantena de treballadors s’han incorporat aquest dilluns a estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça de Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. La gratuïtat ha tingut un cost superior als 50 milions d’euros, segons dades oficials.