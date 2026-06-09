Rodalies i Adif denunciaran Siemens per les greus avaries al centre de control de Barcelona
- El Centre de Regulació del Trànsit de l'estació de França de Barcelona ha sofert dues avaries consecutives
- Les incidències han afectat el servei ferroviari de Rodalies i Mitjana Distància coincidint amb la visita del papa
El conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha anunciat que l’empresa estudia emprendre accions legals contra Siemens, responsable del suport informàtic del sistema. Playà ha encarregat als serveis jurídics valorar totes les opcions per reclamar per una caiguda qualificada d’“intolerable” coincidint amb una jornada especialment complicada per la visita del papa i les proves de les PAU.
L’anunci de Rodalies s’afegeix al d’Adif, que també ha confirmat la seva intenció de denunciar Siemens. Segons el gestor ferroviari, la tecnològica és responsable del sistema informàtic que permet regular el trànsit i, per tant, de la incidència que ha afectat milers d’usuaris.
Avaries al sistema ferroviari
El Centre de Regulació del Trànsit de l’estació de França de Barcelona ha patit dues avaries consecutives aquest dimarts que han afectat greument la circulació de trens de Rodalies i Mitjana Distància. La incidència ha provocat interrupcions i alteracions generalitzades del servei al conjunt de la xarxa.
Segons el Departament de Territori de la Generalitat, les dues incidències s’han originat en el sistema informàtic que gestiona la circulació ferroviària. La primera avaria ha provocat una afectació general del servei, mentre que la segona ha alterat la numeració dels trens, dificultant la gestió operativa tot i que els combois podien continuar circulant.
Això ha passat el mateix dia que la linia R2 sud (Sant Vicenç de Calders – Barcelona) ha començat a circular sense servei d' autobusos, en un matí d'endarreriments acumulats | INFORMA: Judit Huerta
Antecedents i impacte
Territori recorda que no és la primera vegada que es produeixen fallades d’aquest tipus al centre de control de Barcelona. L’episodi s’ha produït, a més, en un dia de gran mobilitat a la ciutat, coincidint amb la visita del papa, incrementant l’impacte sobre els usuaris i la pressió sobre el sistema ferroviari.