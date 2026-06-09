Tret de sortida a les PAU: satisfacció a l'examen de castellà
- La jornada ha començat amb incertesa per les restriccions de mobilitat per l'arribada del papa
Satisfacció entre els alumnes després de sortir de l'examen de Llengua Castellana i Literatura, que ha obert les PAU aquest dimarts. Una Selectivitat que està marcada per la visita del papa i la vaga de docents. Alguns dels estudiants asseguren que han arribat abans d'hora per evitar les possibles afectacions de mobilitat.
“✍️ Els alumnes, "satisfets" amb l'examen de Llengua Castellana i Literatura, que ha obert les #PAU2026.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 9, 2026
📄 La següent prova serà de Llengua Estrangera a les 12 h | @RTVECatalunya
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La vaga docent ha començat a les 12 h i no es preveu que afecti de forma directa el desenvolupament de les proves. El següent exàmen és el de Llengua Estrangera a les 12 h. Enguany, les PAU registren una xifra rècord amb més de 45.000 inscripcions.
Les notes sortiran el 23 de juny, i dies després començarà el període de matrícula a les universitats.
Horari de les proves
- 9 h - 10:30 h | Llengua Castellana i Literatura.
- 12 h - 13:30 h | Llengua Estrangera.
- 15:00 h - 16:30 h | Cor i Tècnica Vocal, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals o Literatura Dramàtica.
Dispositius electrònics
Les PAU incoporen per primer cop detectors de dispositius electrònics. Es preveu que els aparells passin pel màxim nombre possible d'aules i tribunals.