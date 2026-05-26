Jonathan Andic s'aparta temporalment de la vicepresidència de Mango
- El fill del fundador veu "greu, injusta i infundada" l'acusació d'homicidi per la mort del seu pare
- El president de Mango, Toni Ruiz, mostra el seu màxim respecte, comprensió i suport
Jonathan Andic ha comunicat que deixa temporalment la vicepresidència de Mango per poder concentrar tots els esforços en la seva defensa judicial. L’empresari reconeix que el context actual li impedeix mantenir el nivell de dedicació que exigeix el càrrec a la companyia.
En una comunicació adreçada a la junta directiva, Andic subratlla que, tot i l’apartament del càrrec, mantindrà responsabilitats en projectes familiars, empresarials i socials, amb l’objectiu de preservar l’estabilitat d’aquests àmbits.
"Des de la responsabilitat, he decidit apartar-me temporalment de la meva dedicació a Mango, conservant el vincle amb altres projectes familiars, empresarials i socials", assegura Jonathan Andic. "Necessito concentrar tota la meva energia en demostrar la meva innocència", ha assegurat el fill del fundador de Mango, que remarca que manté el "ple suport" de la seva família i entorn.
Reacció de Mango
El president de Mango i conseller delegat de la companyia, Toni Ruiz, ha confirmat la sortida del fins ara vicepresident i li ha mostrat el seu màxim respecte, comprensió i suport. En un missatge intern dirigit als treballadors de Mango, Ruiz ha defensat que la companyia es troba en el "millor moment de la seva història" i té el "ple suport i visió a llarg termini" dels accionistes, amb una estratègia "clara, única i diferencial".
D'altra banda, Mango ha explicat que els membres del consell d'administració de la companyia han subscrit de forma unànime les paraules de Ruiz i s'uneixen a la família Andic en el seu suport a Jonathan, i expressen la seva plena convicció que el procés judicial es resoldrà favorablement el més aviat millor.
Investigació judicial oberta
La decisió arriba després que els Mossos d’Esquadra el detinguessin en el marc de la investigació per la mort del seu pare, Isak Andic, fundador de Mango, ocorreguda el 14 de desembre de 2024 durant una excursió a Collbató (Montserrat). La causa està oberta per presumpte homicidi.
La jutgessa ha decretat llibertat provisional per a Jonathan Andic després del pagament d’una fiança d’un milió d’euros, així com mesures cautelars com la retirada del passaport i compareixences periòdiques al jutjat.
En el seu escrit, Andic defensa que les acusacions són injustes i infundades i assegura que el relat dels fets s’ha construït de manera descontextualitzada. Insisteix que al llarg del procés judicial es demostrarà la seva innocència