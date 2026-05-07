El govern confirma que la quarantena dels passatgers de l'Honvius serà voluntària
- La ministra de Sanitat apel·la a la responsabilitat dels 14 viatgers espanyols, entre ells cinc catalans
- Els experts sanitaris demanen rastrejar tots els possibles contactes i reforçar la vigilància
El govern espanyol ha confirmat que els 14 passatgers espanyols del creuer afectat per un brot d'hantavirus tindran la potestat de decidir si fan la quarantena a l'hospital militar de Madrid Gómez Ulla. D'aquesta manera, el protocol sanitari que preveu el desembarcament a Tenerife dels viatgers de l'Hondius aquest dilluns consistirà en una primera avaluació mèdica i el seu trasllat en un avió militar a Madrid. Des d'allà, l'executiu deixa en mans dels passatgers si volen passar el període de quarantena en les instal·lacions militars.
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha apel·lat a la responsabilitat dels viatgers, entre ells cinc residents a Catalunya, perquè ha afirmat que l'aïllament no pot ser obligatori per llei. "Estic convençuda que tant les famílies, com els passatgers, seran responsables i voldran estar vigilats i controlats en matèria de cura de la seva salut i de cura de la salut pública", ha afirmat García en una entrevista a la Cadena SER.
En aquesta mateixa línia, la titular de Defensa, Margarita Robles, ha explicat que la quarantena és una mesura privativa de llibertat i que els passatgers haurien de signar un consentiment informat. En declaracions a la premsa, Robles ha destacat que és diferent que en altres malalties infeccioses com l'ebola i que el dispositiu preveu el seu allotjament en habitacions individualitzades.
L'executiu ha insistit que tots els passatgers amb símptomes ja han estat evacuats del vaixell i que les prop de 140 persones que desembarcaran a les illes Canàries estan en bon estat de salut. Més enllà dels 14 espanyols, hi ha turistes procedents de 23 països diferents que es repatriaran amb avió des de l'aeroport de Tenerife.
La importància de rastrejar els contactes
Els experts sanitaris comparteixen la posició del govern espanyol que la llei impedeix la quarantena obligatòria a un pacient sense una resolució judicial pel mig. En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, el doctor Robert Güerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar, ha ressaltat que els viatgers de l'Hondius "han d'estar sota vigilància mèdica" i ha demanat aplicar els criteris de salut pública i rastrejar les persones exposades.
"Han d'estar sota vigilància, no tenim eines. Si no, és com posar-les a la presó. La llei és aquesta"
Davant d'aquesta situació sanitària, Güerri ha defensat el control epidemiològic i creu "qualsevol mesura que es prengui en aquest sentit, és poca". A més, també ha reclamat "no fer caure la població en l'alarmisme".