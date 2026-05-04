Girona alerta de possibles problemes de salubritat per la vaga d'escombraries
- L'Ajuntament de Girona considera "insuficients" els serveis mínims decretats per la Generalitat
- Crida a la col·laboració ciutadana per reduir els residus
A 5 dies d'un dels moments més especials de l'any pels gironins i gironines, el Temps de Flors, la nova edició d'aquest any es veu condicionada per la vaga del servei de neteja que s'acaba d'iniciar.
Tot i que en les darreres setmanes s'havia anunciat un acord entre l'Ajuntament de Girona i els sindicats, Intersindical, CCOO i UGT, per millorar les condicions del personal de neteja municipal, aquest pacte no ha evitat finalment l'aturada. El conflicte actual afecta els treballadors de l'empresa concessionària Girona+Neta i se centra en el conveni laboral i l'actualització salarial vinculada a l'IPC.
Preocupa la salubritat
L'Ajuntament de Girona considera "insuficients" els serveis mínims decretats per la Generalitat i alerta especialment de l'acumulació d'insalubritat. De fet, ja s'han començat a veure bosses d'escombraries acumulades en alguns punts de la ciutat, especialment en zones comercials.
El regidor d'Acció Climàtica i Transició Ecològica, Sergi Cot, ha expressat la seva preocupació especialment per l'acumulació de la brossa orgànica, que podria generar problemes sanitaris si no es recull amb la freqüència adequada. El consistori havia demanat que es garantís la recollida cada 48 hores, una petició que finalment no s'ha inclòs en els serveis mínims.
Des del consistori insisteixen que es tracta d'un desacord entre l'empresa i els treballadors i remarquen que l'Ajuntament ha fet "tot el que està al seu abast" per facilitar una entesa. Tot i això, les negociacions continuen sense acord i la situació es manté encallada. En la mateixa línia, el consistori no descarta sol·licitar la declaració d'emergència per salubritat, una mesura que permetria contractar serveis addicionals de recollida.
Crida a la col·laboració ciutadana
Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania i als comerços perquè col·laborin en la mesura del possible reduint i planificant la generació de residus. "No demanem gestos heroics, però cal ser conscients que la situació no és normal", ha assenyalat Cot.
Mentrestant, el govern municipal assegura que continuarà treballant per afavorir un acord entre les parts i posar fi a una vaga que, de moment, ja condiciona el dia a dia de la ciutat.
L'organització de Temps de Flors manté la programació prevista i confia que el conflicte es pugui resoldre abans de l'inici del festival o, com a mínim, que es garanteixin uns serveis mínims suficients per evitar un impacte més gran en la imatge de la ciutat en plena celebració del seu esdeveniment més emblemàtic.