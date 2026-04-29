Girona es prepara per un nou Temps de Flors més florit que mai
- La 71ª edició serà més lluïda gràcies a la pluja
- Es sumaran 141 projectes repartits en 113 espais amb homenatge especial a Gaudí i Pau Casals
Les pluges abundants que s'han viscut des d'inicis d'any han afavorit una bona floració i, fins i tot, lleugerament precipitada. Fet que fa preveure amb optimisme la 71ª edició de Temps de Flors de Girona, que se celebra del 9 al 17 de maig, amb més presència de flors i una decoració més exuberant que en edicions recents marcades per la sequera, quan alguns muntatges havien quedat més limitats.
Aquest context climàtic situa Girona davant una oportunitat per recuperar aquesta festivitat, amb més d'un centenar d'espais decorats repartits per carrers, patis i monuments de la ciutat. En total, es preparen 141 projectes repartits en 113 espais, molts d'ells inspirats en l'aigua i l'emergència climàtica. Un tema cada cop més present en els últims anys al Temps de Flors.
Nou itinerari
Una de les principals novetats es troba en els quatre ponts del Barri Vell (Peixateries Velles, Sant Agustí, d'en Gómez i Sant Feliu), que per primera vegada s'engalanen simultàniament. Una nova incorporació que obliga a redissenyar els recorreguts per evitar massificacions i millorar la mobilitat dels visitants.
La mostra també continua expandint-se per la ciutat i enguany arriba al barri de Pont Major, amb dos nous espais que inclouran propostes vinculades a la sostenibilitat, com una bioconstrucció centrada a imaginar futurs més ecològics.
En l'àmbit cultural, la nova edició ret homenatge a dues figures claus del patrimoni català: Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort, i Pau Casals, en el marc dels 150 anys del seu naixement. El muntatge de les escales de la Catedral, un dels espais més icònics de la festivitat, està dedicat al geni modernista amb una proposta que connectarà la seva obra amb la ciutat de Girona. També s'incorporen instal·lacions dedicades a Gaudí, a la basílica de Sant Feliu, mentre que els homenatges a Casals s'ubiquen al jardí de la Pau i a la plaça de Natàlia Molero.
Pel que fa als horaris, es manté l'aposta per les visites nocturnes: 17 espais obren fins a les 23:00 h entre setmana i fins a mitjanit els caps de setmana. I, a més a més, es repetiran els concerts del vespre.
A punt de no celebrar-se
Tot i les bones perspectives, la nova edició penjava d'un fil davant l'amenaça d'una vaga indefinida del servei de neteja a partir del 4 de maig, només cinc dies abans de l'inici del festival. El conflicte laboral, arrossegat des de feia mesos entre l'empresa concessionària i la plantilla, podia haver provocat una acumulació de residus en plena setmana de màxima afluència de visitants, cosa que havia generat preocupació entre entitats veïnals i col·lectius locals.
Davant d'aquest escenari, diverses associacions van fer una crida al diàleg i a la mediació institucional per evitar un impacte negatiu en la imatge de la ciutat en un moment clau per al turisme i l'economia local. Malgrat tot, l'organització del Temps de Flors va mantenir en tot moment la programació prevista, confiant que el conflicte es podria resoldre a temps o, si més no, que es garantirien serveis mínims durant els dies de la celebració.
Finalment, l'Ajuntament de Girona ha tancat un acord amb els sindicats Intersindical, CCOO i UGT per millorar les condicions salarials del personal de neteja municipal, que afecta prop de 120 treballadors. El consens arriba després que els treballadors anunciessin que deixaven de fer hores extra, advertint que el Temps de Flors podria perillar. Segons l'equip de l'ajuntament, el pacte estableix un model retributiu "més just, clar i coherent", que diferencia entre la disponibilitat potencial, amb un complement fix, i la disponibilitat efectiva, que es retribueix segons el temps real treballat i l'horari (diürn, nocturn o festiu).
Superat el risc de vaga, la ciutat deixa enrere setmanes d'incertesa i enceta el compte enrere per a un Temps de Flors que vol recuperar la seva essència i consolidar-se, un any més, com el seu principal atractiu cultural i turístic.