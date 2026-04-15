El Parlament convalida el suplement de crèdit de 5.988 milions amb el suport del PSC, ERC i els Comuns
- Servirà per cobrir despeses de personal, el creixement de despeses de la Generalitat i els compromisos plurianuals
- Junts acusa el Govern d'aprovar els pressupostos per la porta del darrera
El Ple del Parlament ha convalidat aquest dimecres el suplement de crèdit aprovat pel Govern el 19 de març, una mesura vinculada a la pròrroga pressupostària. El decret ha tirat endavant amb els vots del PSC-Units, ERC i els Comuns (67 diputats), l’abstenció de la CUP i el vot en contra de Junts, PPC, Vox i Aliança Catalana (63).
La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha detallat que el suplement ascendeix a 5.988,65 milions d’euros, destinats principalment a despeses de personal, l’augment de la despesa de la Generalitat i compromisos plurianuals ja adquirits.
Crida a uns pressupostos per al 2026
Romero ha insistit en la necessitat d’aprovar uns pressupostos per al 2026 per poder anar més enllà de les obligacions bàsiques. “Cal atendre també els reptes de país”, ha afirmat, confiant que els comptes arribin aviat a la cambra.
ERC ha defensat el seu vot favorable perquè “el país no pot quedar aturat”, però ha advertit que el Govern no pot governar “a cop de decret”. En la mateixa línia, els Comuns han reclamat articular la majoria d’esquerres per aprovar pressupostos i desplegar polítiques progressistes en el dia a dia.
Dures crítiques de l’oposició
Junts ha acusat el Govern d’aprovar el pressupost “per la porta del darrere”, mentre que el PPC ho veu com un “pedaç” per tapar el fracàs de l’executiu.
Vox ha alertat d’un nou augment de la despesa pública i ha demanat eleccions. Aliança Catalana ha denunciat una “pròrroga permanent” per evitar-les.