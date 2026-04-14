Arrenca la 080 Barcelona Fashion Week amb nou escenari al Port Vell
- Del 14 al 17 d'abril la 080 presenta col·leccions de 26 firmes nacionals i internacionals
- Adolfo Domínguez s'estrena a la passarel·la coincidint amb els seus 50 anys de trajectòria
Arrenca la 37ª edició de la 080 Barcelona Fashion Week, una de les passarel·les més importants del sector i que impulsa la indústria de la moda catalana. Aquest any el certamen, que se celebra del 14 al 17 d'abril, ve acompanyada d'un canvi d'escenari i una mirada més internacional. El Port Vell substitueix el Recinte Modernista de Sant Pau, que ha estat l'espai emblemàtic de la 080 des dels seus inicis, per donar pas a una nova passarel·la, que pretén obrir-se a un entorn més connectat amb la ciutat i el seu litoral.
Talent local i projecció internacional
Fins a 26 marques presenten col·leccions en aquesta edició, que anirà assenyalada pel tret de sortida de la firma catalana Escorpion i una gran representació de marques nacionals amb dissenyadors consolidats i fidels a la 080 com Txell Miras o Custo Barcelona.
Entre les firmes internacionals destaquen David Catalán i la incorporació d'Adolfo Domínguez, que s'estrena al certamen coincidint amb els seus 50 anys de trajectòria.
Moda amb consciència
La nova passarel·la vol transmetre un missatge de sostenibilitat i empatia amb el context social actual. La 080 manté espais dedicats a l'artesania i àrees de networking per connectar marques amb compradors, reforçant així el seu compromís amb una moda més circular i responsable.
Més públic i més impacte
S'espera superar l'assistència de l'edició anterior, amb més de 14.000 visitants, consolidant la 080 com un dels grans esdeveniments de la moda d'Europa.