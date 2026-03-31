La segona oportunitat, una solució cada vegada més estesa per alliberar-se dels deutes
- El govern vol acabar amb els interessos abusius dels préstecs per evitar el sobreendeutament
- Catalunya és la comunitat on hi ha més procediments de segona oportunitat
Els crèdits al consum són una opció de finançament que no han deixat de créixer des de la pandèmia. Però el recurs a aquests préstecs i la impossibilitat de pagar-los pot acabar convertint-se en un malson per a moltes persones. Una vegada el pagament dels deutes superen els ingressos mensuals, una solució cada vegada més estesa és la Segona Oportunitat.
És el cas de la Yolanda Márquez, empresària des dels 23 anys, que ha aconseguit liquidar un deute de 165.000 euros. Per motius de salut, va haver de tancar els seus negocis i es va trobar atrapada entre préstecs. "Et paralitza la vida i has de deixar d'atendre els crèdits o viure", explica la Yolanda. Després d'aconseguir la segona oportunitat a nivell judicial se sent alleugerida i que "té l'opció de tenir una altra vida".
El perfil de les persones que inicien procediments de segona oportunitat és molt variat. Als despatxos d'advocats es troben persones que van patir execucions hipotecàries a la crisi del 2008, petits empresaris, així com d'altres persones que han patit situacions sobrevingudes com un divorci o una malaltia que han acudit a préstecs personals amb interessos molt alts.
"Són quantitats molt importants que no podrien pagar ni en tres vides", ens relata Jordi De Sojo, advocat especialitzat en segona oportunitat. Per a aquest professional del dret, hi ha un augment del nombre de sol·licitants per "l'empobriment de la societat en general" i retreu que les entitats bancàries "no fan l'estudi de solvència que haurien de fer" amb els préstecs preconcebuts.
Els requisits de la Segona Oportunitat
Per acollir-se a la llei de Segona Oportunitat, la persona s'ha de trobar amb una situació d'insolvència i ser un deutor de bona fe, és a dir, que no tingui cap infracció amb Hisenda o la Seguretat Social, entre altres. Es tracta d'un procediment judicial pel qual es necessita advocat i procurador. Serà el jutge qui decidirà la part del deute que s'exonera i si es liquida amb els béns que es tingui en propietat.
Catalunya, la comunitat amb més exoneracions
El coneixement de la llei de la Segona Oportunitat entre la ciutadania manté una tendència a l'alça. Segons l'Observatori de la Insolvència Personal de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Catalunya és la comunitat autònoma amb més procediments de Segona Oportunitat amb gairebé 1 de cada 4 casos de l'Estat. En més d'un 90% dels concursos són de persones físiques.
En l'últim informe de l'Observatori, que analitzava 299 expedients entre el 2021 i el 2024, es desprenia que el perfil del deutor és el d'un home prop dels 50 anys i de nacionalitat espanyola. Tot i això, els autors de l'estudi apunten a una tendència que els insolvents cada vegada seran més joves i que creix la proporció de persones d'origen estranger, sobretot de Llatinoamèrica. L'import mitjà dels deutes també s'ha anat reduint des dels 250.000 euros de mitjana el 2020 fins als 63.080 euros el 2024. En un 90% dels casos, el deutor no tenia cap propietat.
Els abusos dels crèdits, en el punt de mira
Davant l'auge dels crèdits al consum, el govern espanyol els ha posat en el punt de mira per evitar el sobreendeutament i els abusos. El passat gener, l'executiu va aprovar un avantprojecte de llei que posarà un límit del 15% als interessos. Fins que rebi la llum verda a les Corts, també va aprovar un decret que fixa un límit provisional de màxim el 22% a totes les noves operacions. A més, els prestadors hauran d'estar autoritzats i supervisats pel Banc d'Espanya, i s'introduiran restriccions als crèdits online ràpids.
"La gent se sent desesperada i enganyada", sosté Jordi Torras, advocat que acompanya a molts clients amb micropréstecs. "He arribat a veure microcrèdits que donen un 7.600% d'interès", explica Torras i assegura que davant quantitats petites "acudir als tribunals és complicat pel cost-benefici".
Una altra demanda des dels professionals del dret és la manca d'educació financera i la facilitat de moltes persones de caure en les trampes dels microcrèdits. "Aquell problema que és puntual es transforma en crònic i es perpetua", apunta Jordi Torras.