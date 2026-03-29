Vents huracanats a l'Empordà i comarques de muntanya
- Les ratxes superen els 120 quilòmetres per hora a cotes altes i freguen els 170 al nord de l'Alt Empordà i al Berguedà
- Hi ha una vintena de carreteres afectades pel vent a la demarcació de Girona i per les nevades al Pirineu Occidental
El fort vent que bufa aquest diumenge ha deixat ratxes superiors als 120 quilòmetres per hora a cotes altes del Pirineu i han fregat els 170 a l'extrem nord de l'Alt Empordà i al Berguedà. Fins a les 12 del migdia, els valors més elevats registrats són els 168,5 de Portbou-coll dels Belitres i del Santuari de Queralt, i els 141,5 del Pantà de Darnius-Boadella.
Una desena de carreteres estan afectades per la caiguda d'arbres a la demarcació de Girona, i per precaució no circulen trens a les línies R11, entre Figueres i Portbou, i R3, entre Vic i Ripoll. Protecció Civil desaconsella fer desplaçaments a les comarques més afectades i preveu que aquest episodi de vent intens s'allargui fins dimarts.
Fort vent i nevades intenses
Protecció Civil va enviar dissabte una alerta als mòbils de 6 comarques per demanar que s'evitin les activitats a l'exterior a causa del fort vent. Es tracta de l'Alt Empordà, el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, el Solsonès i el nord de la Cerdanya.
“🌬️ #VENTCAT— Protecció civil (@emergenciescat) March 28, 2026
Està previst que les ventades puguin superar els 90 quilòmetres per hora durant tot el dia, especialment al nord, però a banda de l'Empordà i les cotes altes del Pirineu, el vendaval també afecta amb intensitat diverses comarques de l'Ebre amb registres per sobre o propers als 100 quilòmetres per hora, com ara els 109,8 de Mas de Barberans o els 97 del Perelló, a la Sénia. La tramuntana també s'ha fet notar a poblacions turístiques i menys habituades a les ventades, com Palamós (106 km/h) o Castell d'Aro (85 km/h).
D'altra banda, la nevada és intensa al Pirineu Occidental, amb una cota de neu que ha baixat fins als 600 metres. Per aquest motiu hi ha una dotzena de carreteres afectades, especialment a la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Estan tallades per la neu la C-28 al port de la Bonaigua i la BV-4024 al coll de Pal. I són obligatòries les cadenes a l'N-260 al port del Cantó; la C-28, entre Vielha i Naut Aran; la C-13 a Esterri d'Àneu; la C-147 Esterri-Alt d'Àneu; la C-142b d'accés al Pla de Beret; l'L-500 i L-501a la Vall de Boí; l'L-504 a Lladorre; l'L-510 a Alins, i l'N-141 al coll del Portilló.
Sense afectacions greus
Fins a les 12h , el telèfon d’emergències 112 ha rebut 601 trucades per incidències relacionades amb el fort vent. Els avisos han generat 406 expedients i les comarques des d'on més se n'han registrat són el Baix Empordà (38,86%), l'Alt Empordà (17,5%) i el Gironès (11,6%). La majoria han estat per alertar de problemes estructurals en edificis, com parts de façana o elements de balcons que poden caure, mobiliaria urbà en mal estat i caiguda de branques o arbres sencers.
Des de les 8 del vespre de dissabte els Bombers de la Generalitat han rebut 506 avisos. El 75% dels serveis s'han concentrat a la Regió d'Emergències de Girona (381), seguida a distància per la Regió d'Emergències Centre (40).
L'incident més destacat ha estat la caiguda d'una planxa en un càmping de Camarasa, a la comarca de la Noguera, que ha ferit lleument 3 persones, una dona i dues menors d'edat. Els fets han passat cap a tres quarts de dotze del migdia, a tocar del pantà de Sant Llorenç de Montgai, quan el vent ha aixecat una placa metàl·lica del sostre de la caravana d'un client del càmping i ha caigut dins el recinte. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat la dona i una de les persones menors d'edat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
D'altra banda, a Berga, ha volat per segona vegada el teulat de la nau de la brigada municipal, sense que en aquest cas s'hagin registrat danys personals. A Vall-llobrega i Palamós, al Baix Empordà, diversos cotxes han patit desperfectes per la caiguda d'elements, amb ratxes que han superat els 100 quilòmetres per hora, i a Sant Feliu de Guíxols ha caigut un arbre de grans dimensions a la zona dels Jardins Juli Garreta.
Pel que fa a la mobilitat, hi ha diverses carreteres tallades: la GI-502 a Darnius; la GIV-5221 entre Montagut i Camprodon; la GIV-5232 entre Tortellà i Montagut; la GIV-5234 a Beuda, i la pista asfaltada entre Darnius i Boadella d'Empordà, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). També es dona pas alternatiu a la GIV-5132 a Fontcoberta, la GIV-5223 a Camprodon, la GIV-5265 a Vilallonga de Ter i la GIV-6641, la carretera dels Àngels, a Quart.
Dissabte al vespre, Renfe va informar que com a mesura preventiva suspenia fins a nou avís la circulació de trens aquest diumenge a la línia R11, entre Figueres i Portbou, i a l'R3 entre Vic i Ripoll. En els trams afectats es presta un servei alternatiu per carretera. La intenció de la companyia és reprendre la circulació ferroviària aquest mateix diumenge quan millori la situació meteorològica.