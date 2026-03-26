El cas Noelia irromp al ple del Congrés i provoca un enfrontament amb Vox
- El cas de la Noelia ha centrat part del debat al Congrés dels Diputats, amb acusacions creuades entre Vox i altres grups parlamentaris
- La presidenta de la cambra ha ordenat retirar expressions del diari de sessions per respecte a la llei d'eutanàsia
El cas de la Noelia s’ha colat aquest migdia al ple del Congrés dels Diputats i ha desencadenat certa tensió política enmig de l'hemicicle. Durant la sessió, el grup parlamentari de Vox ha acusat els partits que van donar suport a la llei d’eutanàsia de “promoure una execució”, unes paraules que han generat una reacció immediata de la resta de formacions.
Petició de retirada de paraules
El diputat d'Esquerra Unida en el grup parlamentari Plurinacional, Enrique Santiago, ha demanat que es retirin del diari de sessions les expressions utilitzades per Vox, especialment després que un dels seus diputats hagi qualificat de "assassin" els membres de Sumar en relació amb el cas de la Noelia. Santiago ha defensat que el procés s'ha allargat i ha reclamat respecte per la decisió personal de la pacient.
La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha acceptat la petició i ha anunciat que aquestes paraules seran retirades per dignitat i respecte a la Llei d’eutanàsia aprovada per la cambra. La decisió ha generat noves protestes des dels escons de Vox.
Tensió i denegació de torns de paraula
Diversos diputats de Vox, com Carlos Flores i José María Figaredo Álvarez-Sala, han sol·licitat intervenir per respondre, però la presidència no els ha concedit la paraula. Aquest fet ha incrementat la tensió a l’hemicicle en un moment ja marcat per la confrontació política.
Malgrat la polèmica, la sessió ha continuat amb la votació d’esmenes a la reforma constitucional per modificar la representació al Senat, amb la proposta que Formentera tingui un senador propi en lloc de compartir-lo amb Eivissa. I a la tarda, amb la votació del pla anticrisi del govern.
Reaccions socials i institucionals
En paral·lel, la Subcomissió Episcopal per a la Família i Defensa de la Vida ha expressat en un comunicat el seu “profund dolor” per la situació de la jove, de 25 anys, i ha advertit que casos com aquest reflecteixen “una acumulació de patiments personals i mancances institucionals”.
L’organisme considera que l’eutanàsia “no és un acte mèdic”, sinó sinó la ruptura deliberada del vincle de la cura, i “una derrota social” davant del patiment humà, i reclama reforçar l’atenció psicològica, l’acompanyament i els recursos de suport, tot defensant que la resposta ha de passar per les cures.
La nota està signada per diversos membres de l’episcopat espanyol, entre ells Mons. José Mazuelos Pérez, bisbe de Canàries i president de la Subcomissió Episcopal per a la Família i Defensa de la Vida, així com Mons. Ángel Pérez Pueyo, Mons. Santos Montoya Torres, Mons. Antonio Prieto Lucena i Mons. Gerardo Melgar Viciosa.