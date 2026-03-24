El TEDH rebutja paralitzar l'eutanàsia de Noelia, però manté obert el cas
- El tribunal no ha entrat en el fons del cas, que continua obert a Estrasburg, però es pot executar en qualsevol moment
- La Generalitat reactiva el procés i li ha assignat un metge responsable per la mort digna en la data escollida per la pacient
- Advocats Cristians insisteix en què la justicia europea encara s'ha de pronunciar sobre el fons de la qüestió
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha rebutjat la petició de mesures cautelars per paralitzar l’eutanàsia de Noelia, una jove de Barcelona de 25 anys amb paraplegia. La decisió, adoptada el passat 10 de març, respon a una sol·licitud presentada pel seu pare, que havia esgotat totes les vies judicials a Espanya.
Segons fonts judicials, la resolució del tribunal d’Estrasburg no implica un pronunciament sobre el fons del cas, que continua pendent de sentència.
D'aquesta manera, el TEDH ha desestima la cautelar, però manté obert el procediment principal. Aquest tipus de mesures són excepcionals i només s’apliquen en casos molt concrets.
Resposta d’Advocats Cristians
La Fundació Espanyola d’Advocats Cristians ha assegurat que la decisió del TEDH no tanca el cas i ha remarcat que no ha acaba. La seva presidenta, Polonia Castellanos, ha insistit que el tribunal europeu encara s’ha de pronunciar sobre el fons de la qüestió.
L’entitat també ha advertit que, si l’eutanàsia s’executa amb procediments judicials oberts i sense una resolució definitiva d’Estrasburg, Espanya podria afrontar un escenari jurídic “molt greu”.
En aquest sentit, recorden que el TEDH ja va condemnar Bèlgica en un cas d’eutanàsia per manca de garanties en el procés.
L'eutanàsia es pot executar
Malgrat aquests processos judicials, l’eutanàsia de Noelia és ferma després de la resolució del Tribunal Suprem i es pot dur a terme en qualsevol moment.
La Generalitat ha reactivat el procés i li ha assignat un metge responsable que li administrarà la mort digna en la data escollida per la pacient. Segons fonts pròximes al cas, la data no s’ha fet pública i podria comunicar-se amb poca antelació.
Causes obertes a Espanya
En paral·lel, continuen oberts dos procediments penals a Espanya. Un d’ells es dirigeix contra els professionals que van autoritzar l’eutanàsia, amb mesures cautelars encara pendents de resolució.