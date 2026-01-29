El Tribunal Suprem inadmet el recurs d'un pare contra l'eutanàsia de la Noèlia, però Advocats Cristians anuncia recurs al TC
- L'alt tribunal considera que el recurs no té interès cassacional objectiu ni aporta elements nous per a la formació de jurisprudència
- Advocats Cristians anuncia que recorrerà al Tribunal
El Tribunal Suprem ha decidit no admetre a tràmit el recurs presentat pel pare de la Noèlia contra la resolució que autoritzava la seva eutanàsia, una decisió que ja havia estat validada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). No obstant això, l'entitat ultraconservadora Advocats Cristians ha anunciat que presentarà un nou recurs davant del Tribunal Constitucional, malgrat que el Suprem assegura que la interlocutòria no es pot recórrer i és ferma.
Sense interès cassacional
En la seva resolució, el Suprem assenyala que el recurs “manca manifestament d’interès cassacional objectiu per a la formació de jurisprudència”. És a dir, el tribunal rebutja el recurs perquè el cas ja queda clar amb la llei actual, no aporta cap dubte jurídic nou i només expressa el desacord del pare amb decisions ja preses per altres tribunals. d'aquesta manera, el Suprem no entra en el fons de l'assumpte i limita la seva decisió a qüestions tècniques, per evitar pronunciar-se.
L'alt tribunal recorda que el recurs de cassació no és una tercera instància, sinó un mecanisme orientat a garantir una interpretació uniforme del dret.
Qüestions ja resoltes
El tribunal considera que les qüestions plantejades pel recurrent ja han estat examinades i resoltes tant en primera instància com en apel·lació. En aquests procediments previs, els òrgans judicials van concloure que es complien tots els requisits legals per autoritzar l’eutanàsia i que no s’havien vulnerat els drets del pare.
El Suprem també subratlla que no té cabuda en el recurs de cassació la simple discrepància amb la valoració de la prova feta per les instàncies inferiors.
Irregularitat sense efectes
Ara bé, pel que fa a una irregularitat procedimental detectada en l’actuació de la denominada “dupla metge-forense”, el tribunal la qualifica de “censurable”, però conclou que no va tenir cap efecte en el resultat final del procediment.
Segons la resolució, els dos professionals estaven d’acord en la procedència de l’eutanàsia i van simular un desacord per elevar el cas a la Comissió de Garantia i Avaluació, sense que això provoqués indefensió material ni alterés la decisió adoptada.
El tribunal deixa la porta oberta a què aquesta actuació "pugui tenir altres conseqüències" al marge. Així mateix, l'entitat manté oberta la via penal contra els membres de la dupla que van aprovar l'eutanàsia després de suposadament fingir un desacord entre ells per elevar l'expedient a la Comissió de Garantia i Avaluació, fets que són investigats per un presumpte delicte de prevaricació i falsedat.
Nou recurs davant del Tribunal Constitucional
L'entitat ha anunciat que presentarà un nou recurs davant del Tribunal Constitucional, malgrat que el Suprem assegura que la interlocutòria no es pot recórrer i és ferma. Advocats Cristians assegura que continuen vigents les mesures cautelars que suspenen l'eutanàsia, per la qual cosa, avui dia, no es pot posar fi a la vida de Noèlia, tot i que el Suprem diu que la decisió és ferma.
Per a l'entitat Advocats Cristians, aquesta interlocutòria "va en la línia que segueix últimament el Suprem d'inadmetre de ple totes les qüestions contràries a la ideologia del govern, a favor de la vida, la família o la llibertat religiosa". Recorden que aquesta inadmissió no suposa un aval al procediment d'eutanàsia ni una validació de la seva legalitat, sinó només una decisió processal.
“Si cal, acudirem a Estrasburg“
L'organització insisteix que no és admissible que una autorització per posar fi a la vida d'una persona quedi fora d'un control judicial ple per motius merament formals. La presidenta d'Advocats Cristians, Polonia Castellanos, adverteix que la fundació ajudarà la família a "salvar" la vida de Noèlia “fins on calgui” per frenar aquest cas: “Ens posem al lloc d'aquest pare i aquesta mare i no ens podem rendir”. "Si cal, acudirem a Estrasburg. No es pot permetre que s'autoritzi posar fi a la vida d'una persona sense un control judicial real i efectiu”, conclou.