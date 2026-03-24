El mercat immobiliari comença el 2026 amb l'obra nova a l'alça
- Les operacions de compravenda d'habitatge de nova construcció s'incrementen més d'un 28%
- Les hipoteques creixen un 4% amb prop de 7.200 signatures
Catalunya comença el 2026 amb un mercat immobiliari amb perspectives a l'alça. Durant el gener es van realitzar 9.765 compravendes, és un 1,36% més que el mateix mes de l'any anterior. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'increment més gran se situa en l'obra nova que augmenta un 28,66% interanual fins a les 2.294 operacions. Feia 15 anys que no es feien tantes compravendes d'obra nova, des del febrer del 2011 quan es van fer 2.669 transaccions.
L'habitatge de segona mà es manté com l'opció preferida amb 7.471 transaccions, però retrocedeix un 4,84% respecte del gener del 2025. Es tracta de la caiguda més forta des del 2021.
Les hipoteques creixen un 4%
Les hipoteques sobre habitatge també enceten el 2026 amb increments. Al gener es van inscriure 7.212 hipoteques, és la dada més alta en 15 anys per a un mes de gener i s'encadenen 20 mesos seguits d'increments interanuals. En el 2011 es van signar 7.366 hipoteques.
En comparació amb el gener del 2025, aquest primer mes de l'any van créixer les hipoteques un 4%. De mitjana, els préstecs van ser de 187.838 euros, és un 8,61% més que el mateix període de l'exercici anterior.
En el conjunt de l'Estat s'han signat 40.273 hipoteques, és un 6,3% més que fa un any.